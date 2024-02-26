Пекинская капуста и морковь по-корейски – вкусные и любимые многими продукты, которые, как оказалось, прекрасно смакуют и в одной тарелке.

Да, можно приготовить вкусный и сочный салат из пекинской капусты и корейской моркови.

«Очень интересный и легкий салат. Свежесть капусты, пряность моркови, копченость мяса, нежность сыра и хруст орешков», - говорит об этом салате фудблогер и автор кулинарной страницы в Инстаграм Екатерина Мовчан.

Сочетание вкусов в этом салате удачно подчеркивает и заправка – йогуртово-горчичная заправка.

Салат из пекинской капусты.

Но, по желанию заправку можно заменить обычным майонезом, получится тоже очень вкусно.

Итак, для приготовления салата из пекинской капусты и моркови по-корейски нужны следующие ингредиенты: 1 небольшая или половина крупной пекинской капусты, 200г балыка, ветчины или другого копченого мяса, 150г твердого сыра, 100г грецких орехов, 4 вареных яйца, 200 г морквои по-корейски.

А для приготовления заправки - 200г греческого йогурта, 2ст.л. мягкой горчицы, соль и молотый перец по вкусу.

Ход приготовления салата из пекинской капусты и моркови по-корейски очень простой и быстрый.

Тоненько нарезаем пекинскую капусту. Балык, сыр и яйца режем тоненькой соломкой. В большую миску складываем порезанную капусту, мясо, сыр, яйца. Добавляем орехи и морковь по-корейски. Перемешиваем.

Готовим заправку – просто смешиваем все ингредиенты.

"Порцию салата перекладываем в миску и кладем 2ст.л заправки, перемешиваем и подаем", - рассказала фудблогер о последнем шаге в приготовлении салата.

В комментариях подписчики фудблогера благодарят за интересный рецепт и рассказывают свои секреты приготовления:

«Вместо орехов даю поджаренный кунжут»,

«Спасибо за рецепт!»,

«Сохранила себе».

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