В церковном календаре 22 февраля по новому стилю – день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

22 февраля православные верующие также вспоминают о святых Панкратие и Никите.

22 февраля издавна принято чинить обувь, отсюда и народное название даты - Лаптев день.

Наши предки с этого дня начинали подготовку к весенним полевым работам: потому что скоро посевная пора.

Хозяйки в этот день занимались домашними делами, в частности, убирали, выбивали ковры, мыли полы, стирали.

Существуют и запреты в этот день, что нельзя делать 22 февраля:

Категорически нельзя в этот день лениться - потому что нужно готовиться к приходу весны.

Наши предки верили, что если поработаешь хорошо 22 февраля, не придется голодать в холода.

Также не стоит смеяться и громко разговаривать.

Нельзя заниматься грязной работой.

Также лучше не начинать новых дел - это не предвещает ничего хорошего.

Не давайте обещаний в этот день, есть риск, что не сможете их выполнить.

Запрещено планировать путешествие.

Приметы 22 февраля, сегодня можно узнать, как скоро наступит весна:

Так, если в этот день теплая погода - значит скоро наступят холода.

22 февраля сильный мороз - снегопада или вьюги не будет в ближайшие дни.

Мороз в этот день, а деревья в лесу шумят - к потеплению.

Снег налипает на деревья - значит уже скоро будет тепло.

Источник: ТСН.

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