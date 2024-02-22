22 февраля православные верующие также вспоминают о святых Панкратие и Никите.
22 февраля издавна принято чинить обувь, отсюда и народное название даты - Лаптев день.
Наши предки с этого дня начинали подготовку к весенним полевым работам: потому что скоро посевная пора.
Хозяйки в этот день занимались домашними делами, в частности, убирали, выбивали ковры, мыли полы, стирали.
Существуют и запреты в этот день, что нельзя делать 22 февраля:
Категорически нельзя в этот день лениться - потому что нужно готовиться к приходу весны.
Наши предки верили, что если поработаешь хорошо 22 февраля, не придется голодать в холода.
Также не стоит смеяться и громко разговаривать.
Нельзя заниматься грязной работой.
Также лучше не начинать новых дел - это не предвещает ничего хорошего.
Не давайте обещаний в этот день, есть риск, что не сможете их выполнить.
Запрещено планировать путешествие.
Приметы 22 февраля, сегодня можно узнать, как скоро наступит весна:
Так, если в этот день теплая погода - значит скоро наступят холода.
22 февраля сильный мороз - снегопада или вьюги не будет в ближайшие дни.
Мороз в этот день, а деревья в лесу шумят - к потеплению.
Снег налипает на деревья - значит уже скоро будет тепло.
Источник: ТСН.
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