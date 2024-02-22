Крабовый салат по этому рецепту не только вкусный, но и полезный и все благодаря одному особенному ингредиенту.

Салат с крабовыми палочками или просто «Крабовый» давно стал неотъемлемой частью повседневного и праздничного стола.

Любовь к крабовому салату можно сравнить только с любовью к таким «классикам», как "Оливье" и "Селедка под шубой".

Рецептов крабового салата, который много кто любит и знает еще с детства, большое количество. Крабовые палочки или крабовое мясо прекрасно сочетаются со свежими и солеными огурцами, с пекинской капустой, рисом, сыром и другими ингредиентами.

Кто-то любит заправлять крабовый салат майонезом, а кто-то предпочитает более диетическую заправку – несладкий йогурт.

Автор Инстаграм-страницы с рецептами Алла Самолук поделилась еще одним рецептом крабового салата, несколько отличающегося от других.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: Помидоры – 250 гр, Крабовые палочки – 200 гр, Твердый сыр – 200 гр, Яйца – 3 шт, Чеснок – 2 зубчика, Майонез, соль и перец.

А также необычный для «Крабового», но вкусный и полезный ингредиент – консервированная красная фасоль.

Крабовый салат, который быстро готовится.

Ход приготовления такого крабового салата традиционно очень простой: помидоры нарезаем кубиками, крабовые палочки кольцами. Натираем на большой терке сыр и яйца. В большой миске смешиваем все ингредиенты, добавляем фасоль.

Быстро готовящийся крабовый салат.

Даавим чеснок и также добавляем его в салат. Добавляем соль и перец. Заправляем майонезом, перемешиваем и крабовый салат можно подавать на стол!

Подчеркнем, что красная фасоль – это отличный продукт, который может быть включен в разнообразные блюда для обеспечения здорового питания. Ведь красная фасоль содержит большое количество белка и является отличным источником сложных углеводов, постепенно высвобождающих энергию, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Крабовый салат, который быстро готовится.

Фасоль богата диетическими волокнами, способствующими здоровому пищеварению и поддерживающим здоровое состояние кишечника.

В составе красной фасоли присутствуют: витамины группы В (В1, В2, В5, В6), С, Н и РР, а также практически все необходимые организму минеральные вещества.

Калорийность "красной фасоли" составляет 93 ккал на 100 грамм продукта.

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