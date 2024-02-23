Узнайте, как чистить и ухаживать за отделочными досками — деревянными, пластиковыми, бамбуковыми или композитными.

Независимо от того, работаете ли вы с кустарными разделочными досками из твердых пород древесины или более доступными пластиковыми разделочными досками, мы расскажем вам, как правильно почистить разделочные доски и ухаживать за ними.

Как почистить деревянную разделочную доску

Деревянные разделочные доски популярны по нескольким причинам. Поскольку они привлекательнее других видов разделочных досок, их также можно использовать в качестве сервировочных тарелок. Они также не получают столько царапин от постоянного использования, как пластиковые разделочные доски. Но поскольку они сделаны из дерева, их очищение выглядит несколько иначе, чем большинство кухонных инструментов.

После каждого использования

Деревянные разделочные доски следует мыть только вручную. Для кого-то это может показаться очевидным, но важно помнить, что длительное воздействие тепла и воды (например, в посудомоечной машине) может повлечь за собой раскол или деформацию деревянных разделочных досок.

После каждого использования деревянную разделочную доску следует мыть теплой водой, моющим раствором и мягкой губкой. Обязательно очистите все щели, где могут скрываться пища и бактерии.

Важно немедленно вытереть доску сухим кухонным полотенцем. Поскольку вы имеете дело с древесиной, если ваша доска будет оставаться влажной в течение длительного периода времени, это может повлечь за собой разбухание древесных волокон и, как следствие, доску деформировать или расколоть.

Как глубоко очистить деревянные разделочные доски.

Если вы заметили кислый запах или просто хотите тщательно очистить доску, попробуйте этот способ.

Поместите чашку разрыхлителя на доску, затем налейте чашку белого уксуса на всю доску. Дайте ему постоять несколько минут, а затем хорошо прополощите. Это также должно удалить любые пятна. Если вы хотите немного побаловать свои деревянные разделочные доски, подумайте об использовании пищевого минерального масла, чтобы предотвратить попадание воды на доску и искажение ее природного состояния. Щедро смажьте маслом разделочную доску со всех сторон и дайте ей пропитаться в течение ночи. Поставьте разделочную доску, чтобы она высохла.

Как очистить пластиковую разделочную доску

Пластиковые разделочные доски популярны, потому что они обычно более доступны. Распространено мнение, что они более гигиеничны, чем деревянные разделочные доски, из-за их непористой поверхности.

Однако это не учитывает, что пластиковые разделочные доски более восприимчивы к царапинам. Потертая пластиковая разделочная доска может содержать немалое количество бактерий во всех углах и щелях на ее поверхности.

После каждого использования

Хотя пластик можно мыть в посудомоечной машине (в отличие от деревянных разделочных досок), лучше мыть вручную, чтобы продлить срок службы ваших досок и предотвратить искривление. Во как:

Смешайте чайную ложку отбеливателя с литром воды и мягкой губкой очистите доску этой смесью. Смойте моющий раствор из разделочной доски горячей водой. Поставьте разделочную доску, чтобы она высохла.

Как почистить бамбуковую разделочную доску.

Бамбуковые разделочные доски достаточно популярны, поскольку они выглядят похоже на деревянные разделочные доски, но менее восприимчивы к деформациям, расколам и царапинам (и, следовательно, меньше убежища для бактерий).

После каждого использования

Как и деревянные разделочные доски, бамбуковые разделочные доски обычно нельзя мыть в посудомоечной машине из-за возможности раскалывания и деформации. Вот как стирать их вручную:

Тщательно потрите поверхность разделочной доски моющим средством для посуды, теплой водой и мягкой губкой. Сразу после чистки бамбуковой разделочной доски протрите ее досуха полотенцем, чтобы вода не промокла доску.

Как очистить композитную разделочную доску

Композитные разделочные доски популярны благодаря своей долговечности. Они изготовлены из крепкой смолы, что, к сожалению, делает их несколько жестче для ножей.

Но они способны выдерживать высокие температуры. Это делает их отличными для нарезки мяса. Из всех типов разделочных досок их также легче всего чистить.

После каждого использования

Если вы не любите мыть руки, вам подойдут композитные разделочные доски. Просто промойте доску и поместите в посудомоечную машину для очистки. Благодаря их способности выдерживать высокие температуры, вам не придется беспокоиться о том, что посудомоечная машина искривит их из природного состояния.

Источник: allrecipes

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