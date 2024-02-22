Телеведущая и блоггер Леся Никитюк рассказала, как питается и назвала блюдо из картофеля, перед которым не может устоять.

Леся Никитюк следит за фигурой и своим здоровьем, пишет Politeka.net.

Ее выбор – интервальное питание.

«Интервалка 16/8 лучший способ привести тело в норму за короткий период, куркума и neem каждое утро. Спорт – высокоинтенсивная тренировка», - рассказала Леся Никитюк на своей странице в инстаграмм.

Также Леся Никитюк отметила, что уже 10 лет не ест свинину и телятину. А также соусы, мучное и другие «вкусняшки».

Но есть особое блюдо, перед которым Леся Никитюк удержаться не может.

«Раз в месяц я им жареный картофель, потому что очень люблю», - призналась Леся Никитюк.

Картошечка, жареная на сковороде или запеченная в духовке – это действительно невероятно вкусное блюдо, перед которым невозможно устоять.

Особенно, когда она ароматнаа и румяна, приготовленная ​​по удачному рецепту.

Так, своим рецептом идеального жареного картофеля раньше делился известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский.

Для жареного картофеля по рецепту Ярославска понадобятся следующие ингредиенты: 8 средних картофелин, 3 больших луковицы, 1 сладкий перец, 1 большой томат, 3 зубочка чеснока, пучок петрушки, соль, черный и ароматный перцы, подчеревина граммов 300.

Но можно обойтись и без нее, использовав только растительное масло.

Ход приготовления жареного картофеля по рецепту «Мастер Шеф» следующий: подчеревину нарезаем меленько и выжариваем – как шкварки.

Откладываем подчеревину отдельно, а на образовавшемся жире жарим картофель. Который предварительно нарезали полукольцами, толщиной около 4 мм.

Под сковородой должен быть средний огонь. Когда картофель обжарится с одной стороны, переворачиваем. Снова ждем пока не обжаримся и переворачиваем.

Жареный картофель, рецепт.

Когда таким образом поджаривается уже более половины кусочков картофеля, сразу после переворачивания добавляем очень тоненько нарезанный соломкой лук. Добавляем соли и молотые перцы, закрываем крышкой, убавляем огонь.

«Подтушенный картофель иногда перемешиваем, на медленном огне минут 12-15, так чтобы лук приготовился, поджарился и почти «растворился»», – рассказывал судья «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм о ходе приготовления жареного картофеля.

На этом этапе может потребоваться добавить еще масла и проверить на вкус по соли.

Жареный картофель, рецепт.

Когда все уже почти готово, добавляем верх картофеля мелко порезанный сладкий перец и томат. Снова накрываем крышкой и немного подтушиваем.

«Перемешиваю, добавляю рубленый чеснок и петрушку и шкварки, которые откладывал отдельно (можно добавлять любую зелень, а еще острый перец). Перемешиваю. Выключаю огонь и держу еще несколько минут, чтобы все вкусы и ароматы соединились. Подаю с соленым огурцом и украинским хлебом», - рассказывал Ярославский рецепт идеального жареного картофеля.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" дала рецепт десерта, покоряющего мгновенно.

Леся Никитюк показала особое блюдо, от которого никто не откажется.

Круче, чем просто кофе: Леся Никитюк показала интересный рецепт, который многие оценят.