СБУ задержала агентку, известно, что по ее наводке 23 января были обстреляны ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы города.
Как сообщила СБУ, в результате вражеской атаки пришлось выселить из поврежденных домов 16 жителей, девять жителей получили тяжелые ранения.
После атаки российская агентка должна была прибыть к месту прилетов, чтобы собрать данные о поврежденной инфраструктуре и пострадавших.
Злоумышленницу поймали «на горячем» во время ее "доразведки" возле обстрелявших рф домов.
У задержанной нашли телефон с поличным.
Предатель собирала для россиян координаты густозаселенных районов Харькова, отправляла геолокации зданий, где, как она считала, могли бы быть защитники.
Женщина также собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта – она пешком обходила город и снимала украинские объекты по телефону.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.
Известно, что предательнице грозит пожизненное заключение.
К слову, разоблачен информатор вражеских спецслужб, корректировавший воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова.
Среди основных целей врага – стратегически важные предприятия, в частности ОПК Украины.
Враг планировал получить от своего приспешника геолокацию украинского ПВО.
Фигурант находил места «прилетов» и делал скрытую фото- и видеосъемку.
Полученные данные злоумышленник пересылал спецслужбам России.
Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения вражеской задачи.
Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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