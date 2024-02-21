Служба безопасности разоблачила очередную предательницу, которая "корректировала" воздушные удары по Харькову.

СБУ задержала агентку, известно, что по ее наводке 23 января были обстреляны ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы города.

Как сообщила СБУ, в результате вражеской атаки пришлось выселить из поврежденных домов 16 жителей, девять жителей получили тяжелые ранения.

После атаки российская агентка должна была прибыть к месту прилетов, чтобы собрать данные о поврежденной инфраструктуре и пострадавших.

Злоумышленницу поймали «на горячем» во время ее "доразведки" возле обстрелявших рф домов.

У задержанной нашли телефон с поличным.

Предатель собирала для россиян координаты густозаселенных районов Харькова, отправляла геолокации зданий, где, как она считала, могли бы быть защитники.

Женщина также собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта – она пешком обходила город и снимала украинские объекты по телефону.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Известно, что предательнице грозит пожизненное заключение.

К слову, разоблачен информатор вражеских спецслужб, корректировавший воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова.

Среди основных целей врага – стратегически важные предприятия, в частности ОПК Украины.

Враг планировал получить от своего приспешника геолокацию украинского ПВО.

Фигурант находил места «прилетов» и делал скрытую фото- и видеосъемку.

Полученные данные злоумышленник пересылал спецслужбам России.

Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения вражеской задачи.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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