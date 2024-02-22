Обои – это лишь дополнительная вещь, которую нужно очистить. Не думайте, что вы отказываетесь от мытья стен только потому, что вы покрыли их великолепными узорами джунглей лиственных растений или геометрическими узорами с блестящей золотой инкрустацией.

Для виниловых и стеклопластиковых обоев:

Эти типы обоев гораздо более долговечны и выдерживают более глубокую очистку. И все же лучше чистить обои неабразивными химическими средствами и использовать мягкие тряпки (в идеале из микрофибры) или губки.

Пыль

Всегда очищайте обои от пыли перед мойкой, чтобы удалить грязь или паутину.

Используя салфетку из микрофибры.

Вы также можете пропылесосить стены с помощью удлинительной щетки. Будьте внимательны, чтобы не почистить стену удлинителем со щетиной. Вы просто хотите отсасывать пыль, а не чистить.

Вытирая пыль или пылесосив обои, всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз.

Мило + вода

Время для глубокой очистки. Смешайте пару капель моющего средства в ведро теплой воды.

Окуньте тряпку из микрофибры или мягкую губку в ведро и хорошо отожмите.

Протирайте обои сверху вниз, часто промывая и отжимая тряпку.

Даже если есть пятна или пятна, не трите их слишком сильно. Просто осторожно протрите сверху вниз.

Дайте стенам высохнуть или промокните их чистым полотенцем.

Точечное лечение пятен

Для пятен и пятен лучше попытаться определить, что это такое, прежде чем браться за это.

Чтобы изменить цвет от следов рук, попробуйте осторожно потереть пятно резиновой резинкой или ломтиком обыкновенного белого хлеба. Мы знаем, это совершенно удивительно, но поверьте нам.

попробуйте осторожно потереть пятно резиновой резинкой или ломтиком обыкновенного белого хлеба. Мы знаем, это совершенно удивительно, но поверьте нам. Пятна от воды или жира можно попытаться промокнуть ватным тампоном, смоченным в растворе отбеливателя или перекиси водорода, и оставить на 5–10 минут. Затем протрите это место влажной губкой.

Предупреждение: в зависимости от материала и цвета обоев это может привести к дальнейшему обесцвечиванию. Лучше всего опробовать эту технику на небольшом, незаметном участке обоев, прежде чем браться за нее.

Для устранения плесени, вызванной водой на виниловых обоях , смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой. Вы также рискуете обесцвечить обои кислым уксусом, поэтому сначала проведите пробный запуск на небольшом пятне.

, смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой. Для удаления пятен грязи на обоях из стекловолокна смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой. Опять же, вы можете еще больше обесцвечивать обои кислым уксусом, поэтому лучше сначала совершить пробный запуск на небольшом пятне.

смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой.

Источник: homemadesimple

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