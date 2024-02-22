Обои – это лишь дополнительная вещь, которую нужно очистить. Не думайте, что вы отказываетесь от мытья стен только потому, что вы покрыли их великолепными узорами джунглей лиственных растений или геометрическими узорами с блестящей золотой инкрустацией.

Для виниловых и стеклопластиковых обоев:

Эти типы обоев гораздо более долговечны и выдерживают более глубокую очистку. И все же лучше чистить обои неабразивными химическими средствами и использовать мягкие тряпки (в идеале из микрофибры) или губки.

  1. Пыль
  • Всегда очищайте обои от пыли перед мойкой, чтобы удалить грязь или паутину.
  • Используя салфетку из микрофибры.
  • Вы также можете пропылесосить стены с помощью удлинительной щетки. Будьте внимательны, чтобы не почистить стену удлинителем со щетиной. Вы просто хотите отсасывать пыль, а не чистить.
  • Вытирая пыль или пылесосив обои, всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз.
  1. Мило + вода
  • Время для глубокой очистки. Смешайте пару капель моющего средства в ведро теплой воды.
  • Окуньте тряпку из микрофибры или мягкую губку в ведро и хорошо отожмите.
  • Протирайте обои сверху вниз, часто промывая и отжимая тряпку.
  • Даже если есть пятна или пятна, не трите их слишком сильно. Просто осторожно протрите сверху вниз.
  • Дайте стенам высохнуть или промокните их чистым полотенцем.
  1. Точечное лечение пятен
  • Для пятен и пятен лучше попытаться определить, что это такое, прежде чем браться за это.
  • Чтобы изменить цвет от следов рук, попробуйте осторожно потереть пятно резиновой резинкой или ломтиком обыкновенного белого хлеба. Мы знаем, это совершенно удивительно, но поверьте нам.
  • Пятна от воды или жира можно попытаться промокнуть ватным тампоном, смоченным в растворе отбеливателя или перекиси водорода, и оставить на 5–10 минут. Затем протрите это место влажной губкой.

средство для мытья обоев

  • Предупреждение: в зависимости от материала и цвета обоев это может привести к дальнейшему обесцвечиванию. Лучше всего опробовать эту технику на небольшом, незаметном участке обоев, прежде чем браться за нее.
  • Для устранения плесени, вызванной водой на виниловых обоях , смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой.
    • Вы также рискуете обесцвечить обои кислым уксусом, поэтому сначала проведите пробный запуск на небольшом пятне.
  • Для удаления пятен грязи на обоях из стекловолокна смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой.
    • Опять же, вы можете еще больше обесцвечивать обои кислым уксусом, поэтому лучше сначала совершить пробный запуск на небольшом пятне.

  • обои

Источник: homemadesimple

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