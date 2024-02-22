Обои – это лишь дополнительная вещь, которую нужно очистить. Не думайте, что вы отказываетесь от мытья стен только потому, что вы покрыли их великолепными узорами джунглей лиственных растений или геометрическими узорами с блестящей золотой инкрустацией.
Для виниловых и стеклопластиковых обоев:
Эти типы обоев гораздо более долговечны и выдерживают более глубокую очистку. И все же лучше чистить обои неабразивными химическими средствами и использовать мягкие тряпки (в идеале из микрофибры) или губки.
- Пыль
- Всегда очищайте обои от пыли перед мойкой, чтобы удалить грязь или паутину.
- Используя салфетку из микрофибры.
- Вы также можете пропылесосить стены с помощью удлинительной щетки. Будьте внимательны, чтобы не почистить стену удлинителем со щетиной. Вы просто хотите отсасывать пыль, а не чистить.
- Вытирая пыль или пылесосив обои, всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз.
- Мило + вода
- Время для глубокой очистки. Смешайте пару капель моющего средства в ведро теплой воды.
- Окуньте тряпку из микрофибры или мягкую губку в ведро и хорошо отожмите.
- Протирайте обои сверху вниз, часто промывая и отжимая тряпку.
- Даже если есть пятна или пятна, не трите их слишком сильно. Просто осторожно протрите сверху вниз.
- Дайте стенам высохнуть или промокните их чистым полотенцем.
- Точечное лечение пятен
- Для пятен и пятен лучше попытаться определить, что это такое, прежде чем браться за это.
- Чтобы изменить цвет от следов рук, попробуйте осторожно потереть пятно резиновой резинкой или ломтиком обыкновенного белого хлеба. Мы знаем, это совершенно удивительно, но поверьте нам.
- Пятна от воды или жира можно попытаться промокнуть ватным тампоном, смоченным в растворе отбеливателя или перекиси водорода, и оставить на 5–10 минут. Затем протрите это место влажной губкой.
- Предупреждение: в зависимости от материала и цвета обоев это может привести к дальнейшему обесцвечиванию. Лучше всего опробовать эту технику на небольшом, незаметном участке обоев, прежде чем браться за нее.
- Для устранения плесени, вызванной водой на виниловых обоях , смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой.
- Вы также рискуете обесцвечить обои кислым уксусом, поэтому сначала проведите пробный запуск на небольшом пятне.
- Для удаления пятен грязи на обоях из стекловолокна смешайте ровную часть теплой воды и белого уксуса. Нанесите на проблемное пятно и оставьте на 5–10 минут, затем протрите его влажной губкой.
- Опять же, вы можете еще больше обесцвечивать обои кислым уксусом, поэтому лучше сначала совершить пробный запуск на небольшом пятне.
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Источник: homemadesimple
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