Для приготовления этого салата с корейской морковью нужно небольшое количество ингредиентов и терпение, чтобы дождаться, когда его, наконец, можно будет съесть.

Морковь по-корейски – это популярная закуска, которая также очень подходит в качестве ингредиента к другим блюдам.

С морковью по-корейски готовят рулеты, шаурму, хот-доги и вкусные ароматные салаты.

Рецептом одного из них поделилась автор канала «Sugaring.ostrog.solodkaledi».

«Салат «Бонито». Салат, который у некоторых может вызвать ностальгию», - отметила автор страницы, рассказывая об этом рецепте.

Для приготовления салата «Бонито» понадобятся следующие ингредиенты: филе куриное-2шт, яйца-4шт, сыр-250 гр, морковь по корейски-200-300 гр, майонез.

Салат с морковью по-корейски.

Куриное филе отвариваем или запекаем. Когда остынет – нарезаем. Яичные желтки натираем. Также натираем твердый сыр.

Соединяем куриное филе, сыр и желтки. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Яичные белки натираем на маленькой терке.

Выкладываем салат в глубокую миску послойно.

Сначала выкладываем слой из мяса, сыра и яичного желтка. Затем слой моркови по-корейски. Смазываем майонезом.

Салат с морковью по-корейски.

Выкладываем слой потертых яичных белков и снова смазываем майонезом.

Также можно украсить салат «Бонито» с морковью по-корейски.

Подчеркнем, что морковь – это источник многих важных витаминов, в частности витамина A (бета-каротин), витамина С и витамина К, а также минералов, таких как калий и магний. Эти питательные вещества способствуют здоровью кожи, зрения, иммунной системы и общего состояния организма.

Салат с морковью по-корейски.

Морковь содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин, которые защищают клетки от повреждений, предотвращают воспаления и могут снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Включение моркови в рацион может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, поскольку она содержит хорошо растворимые волокна, способствующие нормальной работе кишечника.

Морковь по-корейски может быть низкокалорийной альтернативой другим жареным или жирным блюдам, что помогает поддерживать нормальную массу тела и контролировать вес.

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