Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская ассказала, что ее дочь Вера обожает есть на завтрак блины, оладьи и сырники.
В частности, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит для нее маленькие blinis, которые можно подавать с любой начинкой, и соленой, и сладкой.
"Это как беби оладьи & панкейки вместе взятые. Рецепт привезла из французского ресторана в Париже. Их подают и продают в маркетах как основа для намазок – икра, тарама, соленая рыбка и т д. А так как скоро масляная – сохраните и себе. Это топчик!", – советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- живые дрожжи – 10 г
- мука – 150 г
- яйца – 2 шт. (разделяем желтки и белки)
- щепотка соли
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская немного нагревает молоко, чтобы оно было теплым (35-40 градусов). Далее добавляем дрожжи и размешиваем. Добавляем просеянную муку, желтки и размешиваем венчиком до однородности.
После этого "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская накрывает тесто пленкой или полотенцем и оставляет в теплом месте на 30 минут, чтобы оно подошло. Белки вместе с щепоткой соли взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно смешиваем с тестом, которое подошло.
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская жарит такие оладьи на разогретой сковороде – полностью сухой, без добавления растительного или сливочного масла – на среднем огне.
"Они должны быть крошечные – 4-5 см в диаметре. Веруник как всегда с медом, а мне досталась ложечка икры 🤫", – добавила шеф-повар.
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