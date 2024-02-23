Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась оригинальным рецептом оладий, которые всегда получаются вкусными, симпатичными и пышными.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская ассказала, что ее дочь Вера обожает есть на завтрак блины, оладьи и сырники.

В частности, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит для нее маленькие blinis, которые можно подавать с любой начинкой, и соленой, и сладкой.

"Это как беби оладьи & панкейки вместе взятые. Рецепт привезла из французского ресторана в Париже. Их подают и продают в маркетах как основа для намазок – икра, тарама, соленая рыбка и т д. А так как скоро масляная – сохраните и себе. Это топчик!", – советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

молоко – 200 мл

живые дрожжи – 10 г

мука – 150 г

яйца – 2 шт. (разделяем желтки и белки)

щепотка соли

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская немного нагревает молоко, чтобы оно было теплым (35-40 градусов). Далее добавляем дрожжи и размешиваем. Добавляем просеянную муку, желтки и размешиваем венчиком до однородности.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская накрывает тесто пленкой или полотенцем и оставляет в теплом месте на 30 минут, чтобы оно подошло. Белки вместе с щепоткой соли взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно смешиваем с тестом, которое подошло.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская жарит такие оладьи на разогретой сковороде – полностью сухой, без добавления растительного или сливочного масла – на среднем огне.

"Они должны быть крошечные – 4-5 см в диаметре. Веруник как всегда с медом, а мне досталась ложечка икры 🤫", – добавила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.