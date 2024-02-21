Пекинская капуста – это идеальный продукт, который можно запекать, мариновать, отваривать или употреблять в салатах, которые каждый раз можно готовить по-разному.

Пекинская капуста содержит значительное количество витаминов и минералов, что делает ее полезным для здоровья. Так, пекинская капуста является хорошим источником витамина С, который является антиоксидантом и помогает поддерживать иммунную систему, способствует здоровью кожи и защищает от свободных радикалов.

Большое количество витамина К в пекинской капусте способствует здоровью костей и обеспечивает нормальное свертываемость крови.

Салат из пекинской капусты.

Пекинская капуста также содержит фолиевую кислоту, которая важна для здоровья сердца и поддерживает нормальный уровень гемоглобина.

Кроме того, в пекинской капусте есть разные витамины группы В, которые важны для энергетического обмена в организме и здоровья нервной системы.

Пекинская капуста прекрасно сочетается с большим количеством разнообразных продуктов, мясными и рыбными.

Пекинская капуста очень вкусная с другими овощами, сырами, растительными маслами, как оливковая, тыквенная или кунжутная.

В салаты из пекинской капусты добавляют яблоки, цитрусовые, яйца, куриное мясо, разнообразные соусы или просто несладкий йогурт.

Так, один из самых простых салатов из пекинской капусты – это салат с куриной грудкой.

«Просто и вкусно!», – говорит об этом рецепте салата фудблогер MariiAm.

Салат из пекинской капусты.

Для салата необходимы следующие ингредиенты: Пекинская капуста, Копчено-вареная грудка, Кукуруза, Сухарики, а также майонез и горчица для заправки.

Пекинскую капусту необходимо нашинковать, порезать грудку. Добавить в салат кукурузу, а также сухарики.

Заправляем салат и его можно подавать на стол!

Салат из пекинской капусты.

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