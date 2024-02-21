Церковный праздник 21 февраля по новому календарю - в Украине чтят день памяти преподобного Тимофея.

В Украине по старому стилю 21 февраля православные верующие почитают Захара Серповидца.

Серповидцем его назвали за одно из видений, где он запечатлел витавший в воздухе свиток, который похожна серп.

Наши предки 21 февраля точили серпы и окропляли их святой водой и верили, что благодаря этому урожай будет богаче.

Жителям города рекомендуется заточить ножи на счастье.

Также издавна наши предки верили, что солнечный свет отличается в этот день целебными свойствами - поэтому пожилые люди выходили на улицу, чтобы оздоровиться.

Существуют и запреты, что нельзя делать 21 февраля

Так, нельзя злиться, ругаться и злословить.

Также в этот день лучше воздержаться от любых развлечений или веселья.

Запрещено выполнять дома тяжелую физическую работу.

Народные приметы 21 февраля

Так, наши предки следили за погодой, ведь было немало интересных примет на этот день:

В частности, смотрели, какой 21 февраля день: если увидели зайца-беляка, то в скоро будет снег.

Возле деревьев растаял снег, однако оставил пологие края – скоро будет тепло;

А если уже пришла ранняя весна — значит осень тоже будет ранней.

Именины 21 февраля: День Ангела отмечают: Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф.

Источник: ТСН.

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