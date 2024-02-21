Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась очень интересным рецептом салата с овощами по-корейски.

Салат из баклажанов по-корейски – это вкусное и пикантное блюдо, которое особенно понравится тем, кто любит морковь по-корейски, или кимчи.

Итак, для приготовления салата из баклажанов по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: Баклажаны – 2 шт, Перец болгарский – 1 шт, Морковь – 1 шт, Лук – 1 шт, Петрушка – по вкусу, Кинза – по вкусу, Соевый соус – 1 ч .л, Оливковое масло – 1.5 ст.л, Сахар – 1 ч.л, Чеснок – 2 зуб, Лимонный сок – по вкусу Кориандр – 0.5 ч.л Кунжут – 1 ст.л Соль – по вкусу.

Овощной салат по-корейски.

Баклажаны нарезаем тонкой соломкой и выкладываем в подсоленную воду – это лишит их горечи.

А пока нарезаем тонкими полукольцами лук. Также тонко нарезаем сладкий перец.

Добавляем порезанный перец к луку.

Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла. Сливаем воду из баклажанов и выкладываем их на салфетку, чтобы они стали более сухими, и отправляем на сковороду.

Пока жарятся баклажаны натираем тонкой соломкой морковь.

«Выкладываю наши поджаренные баклажаны в миску и соединяю их с перцем и луком. Далее добавляю нашу натертую морковь», - рассказала Сумская о ходе приготовления салата по-корейски в программе "Вкус дня".

Готовим заправку.

Чеснок мелко нарезаем и добавляем кориандр, а также мелко нарезаем зелень. Зелень добавляем к чесноку с кориандром, также добавляем соевый соус, оливковое масло, сахар и лимонный сок. Все тщательно перемешиваем.

Овощной салат по-корейски.

Заправляем этим соусом салат и тщательно перемешиваем. Выкладываем салат на тарелку.

«Вы не представляете, какой это фантастический аромат!», – поделилась своим восторгом от блюда Ольга Сумская.

Посыпаем салат по-корейски кунжутом и можно подавать на стол!

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