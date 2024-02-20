Стельки – это мягкая часть обуви, на которую опирается ваша нога, и они могут стать грязными и зловонными после длительного ношения.

Очистка стельок может помочь укротить зловонную обувь, и это не сложно. Узнайте, как очистить стельки вашей обуви одним из трех простых методов.

Как очистить стельки обуви уксусом.

Если ваши стельки особенно воняют, добавьте немного уксуса в процедуру чистки. Этот метод работает подобно первому методу, но с дополнительным ингредиентом (и дополнительным временем).

Извлеките стельки из обуви , очищая и поднимая их сзади вперед. Используйте старую зубную щетку или щетку, чтобы осторожно очистить стельки, чтобы удалить грязь или пыль с поверхности. Делайте это над мусорным ведром, чтобы избежать беспорядка. Приготовьте моющий раствор, наполнив раковину или большую миску равными частями горячей воды и уксуса. Поместите стельки внутрь водно-уксусной смеси. Оставьте стельки в моющем растворе в течение двух-трех часов в зависимости от того, сколько их нужно очистить. Уксус будет работать и как моющее средство, и как дезодорант.

Нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на щетку для чистки и потрите стельку, пока пятна не исчезнут, если стельки все еще выглядят грязными после намачивания. Тщательно промойте очищенную стельку под прохладной проточной водой, чтобы она не пахла уксусом. Протрите стельки досуха , затем дайте им высохнуть на воздухе в течение ночи, прежде чем положить их обратно в обувь.

Источник: thespruce

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