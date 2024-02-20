Очистка стельок может помочь укротить зловонную обувь, и это не сложно. Узнайте, как очистить стельки вашей обуви одним из трех простых методов.

Как очистить стельки обуви уксусом.

Если ваши стельки особенно воняют, добавьте немного уксуса в процедуру чистки. Этот метод работает подобно первому методу, но с дополнительным ингредиентом (и дополнительным временем).

  1. Извлеките стельки из обуви , очищая и поднимая их сзади вперед.
  2. Используйте старую зубную щетку или щетку, чтобы осторожно очистить стельки, чтобы удалить грязь или пыль с поверхности. Делайте это над мусорным ведром, чтобы избежать беспорядка.
  3. Приготовьте моющий раствор, наполнив раковину или большую миску равными частями горячей воды и уксуса. Поместите стельки внутрь водно-уксусной смеси.
  4. Оставьте стельки в моющем растворе в течение двух-трех часов в зависимости от того, сколько их нужно очистить. Уксус будет работать и как моющее средство, и как дезодорант.

обувь

  1. Нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на щетку для чистки и потрите стельку, пока пятна не исчезнут, если стельки все еще выглядят грязными после намачивания.
  2. Тщательно промойте очищенную стельку под прохладной проточной водой, чтобы она не пахла уксусом.
  3. Протрите стельки досуха , затем дайте им высохнуть на воздухе в течение ночи, прежде чем положить их обратно в обувь.

обувь

Источник: thespruce

Читайте также:

Как очистить кран и предотвратить появление налета: действенные методы

Как очистить плитку в ванной: советы от профессиональных уборщиков

Как очистить матрас от крови: поможет один секрет