Важно знать, как правильно почистить мясорубку , поскольку мясорубка является наиболее используемым оборудованием всех времен на кухне.
Также, которые нуждаются в особом уходе. После каждого использования важно тщательно вымыть мясорубку независимо от того, работает она с электрическим или ручным приводом.
Шаг 1 – Очистите застрявшие куски мяса из мясорубки:
Если мясо застряло в мясорубке, его нужно немедленно очистить. Вы можете сделать это с помощью ножа, вилки или острого кухонного прибора. Обязательно очистите все мясо, чтобы оно не сгнило и не повредило здоровью.
Шаг 2 – Измельчите хлеб через мясорубку:
Теперь возьмите 2-3 ломтика хлеба, положите их в мясорубку и измельчите так же, как вы мололи мясо. Это поможет вам избавиться от всего жира и масла, оставшихся после измельченного мяса. Прежде чем разобрать мясорубку, убедитесь, что вы очистили все застрявшие кусочки мяса и оставшиеся от фарша жир/масло.
Шаг 3 – Разберите мясорубку:
Как указано выше, электрическую и ручную мясорубку можно мыть одинаково, но вам нужно искать вилку, если она электрическая, отсоединить мясорубку от сети и сломать ее компоненты. Чтобы правильно разобрать шлифмашину, выполните следующие действия:
- Сначала извлеките лоток для мяса, трубку подачи и бункер.
- Снимите внутренний винт, лезвие и режущие пластины.
- Открутите металлическую крышку, через которую выходит мясо.
- Вымойте все компоненты должным образом, потому что это убережет компоненты шлифмашины от ржавчины и бактерий.
Шаг 4 – Положите детали на долгие часы в мыльную воду:
Теперь наполните ведро или большую миску теплой водой и добавьте в миску или ведро средство для мытья посуды. Затем поместите все части, отсоединенные от мясорубки (лоток, трубку подачи, бункер, внутренний винт, лезвие, режущие пластины).
Оставьте детали в воде на 15-20 минут, чтобы теплая вода удалила все масло, жир и мясо. Этот процесс поможет вам удалить кусочки застрявшего мяса и не изменится цвет металлических компонентов.
Шаг 5 – Тщательно очистите эти части мясорубки:
Теперь на пятом шаге возьмите губку, чтобы почистить металлические части. Осторожно потрите металлические части, потому что на этом этапе вы имеете дело с острыми лезвиями, резцами, пластинами и т.п. Во время чистки используйте губку правильно, пользуйтесь губкой медленно, чтобы ни один кусочек мяса, будь то масло или жир, не остался, и будьте осторожны, чистя острые лезвия и пластины, чтобы не ранить себя.
Когда вы чистите металлические части, убедитесь, что давление применимо к ним. Большее давление или жесткая чистка является причиной того, что металлические части начинают терять свое покрытие.
Шаг 6 – Используйте влажную ткань, чтобы промыть и высушить:
После мытья и чистки снова промойте теплой водой и высушите каждый компонент тканью. Легкими руками промойте каждую часть, потому что чем сильнее полоскание, тем больше шансов потерять покрытие.
Шаг 7 – Сушка на воздухе
Наконец, но не менее важно, давайте углубимся в последнюю главу этого блога: обязательно высушите все части на воздухе, после промывки компонентов вы должны высушить металлические части на воздухе, чтобы на них не осталось пятен, а также срок службы мясорубки и ее частей увеличивается.
Источник: frenzykitchen
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