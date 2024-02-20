Процедура мытья мясорубки, как электронной, так и ручной, происходит одинаково, но важно знать, как это делать правильно.

Важно знать, как правильно почистить мясорубку , поскольку мясорубка является наиболее используемым оборудованием всех времен на кухне.

Также, которые нуждаются в особом уходе. После каждого использования важно тщательно вымыть мясорубку независимо от того, работает она с электрическим или ручным приводом.

Шаг 1 – Очистите застрявшие куски мяса из мясорубки:

Если мясо застряло в мясорубке, его нужно немедленно очистить. Вы можете сделать это с помощью ножа, вилки или острого кухонного прибора. Обязательно очистите все мясо, чтобы оно не сгнило и не повредило здоровью.

Шаг 2 – Измельчите хлеб через мясорубку:

Теперь возьмите 2-3 ломтика хлеба, положите их в мясорубку и измельчите так же, как вы мололи мясо. Это поможет вам избавиться от всего жира и масла, оставшихся после измельченного мяса. Прежде чем разобрать мясорубку, убедитесь, что вы очистили все застрявшие кусочки мяса и оставшиеся от фарша жир/масло.

Шаг 3 – Разберите мясорубку:

Как указано выше, электрическую и ручную мясорубку можно мыть одинаково, но вам нужно искать вилку, если она электрическая, отсоединить мясорубку от сети и сломать ее компоненты. Чтобы правильно разобрать шлифмашину, выполните следующие действия:

Сначала извлеките лоток для мяса, трубку подачи и бункер.

Снимите внутренний винт, лезвие и режущие пластины.

Открутите металлическую крышку, через которую выходит мясо.

Вымойте все компоненты должным образом, потому что это убережет компоненты шлифмашины от ржавчины и бактерий.

Шаг 4 – Положите детали на долгие часы в мыльную воду:

Теперь наполните ведро или большую миску теплой водой и добавьте в миску или ведро средство для мытья посуды. Затем поместите все части, отсоединенные от мясорубки (лоток, трубку подачи, бункер, внутренний винт, лезвие, режущие пластины).

Оставьте детали в воде на 15-20 минут, чтобы теплая вода удалила все масло, жир и мясо. Этот процесс поможет вам удалить кусочки застрявшего мяса и не изменится цвет металлических компонентов.

Шаг 5 – Тщательно очистите эти части мясорубки:

Теперь на пятом шаге возьмите губку, чтобы почистить металлические части. Осторожно потрите металлические части, потому что на этом этапе вы имеете дело с острыми лезвиями, резцами, пластинами и т.п. Во время чистки используйте губку правильно, пользуйтесь губкой медленно, чтобы ни один кусочек мяса, будь то масло или жир, не остался, и будьте осторожны, чистя острые лезвия и пластины, чтобы не ранить себя.

Когда вы чистите металлические части, убедитесь, что давление применимо к ним. Большее давление или жесткая чистка является причиной того, что металлические части начинают терять свое покрытие.

Шаг 6 – Используйте влажную ткань, чтобы промыть и высушить:

После мытья и чистки снова промойте теплой водой и высушите каждый компонент тканью. Легкими руками промойте каждую часть, потому что чем сильнее полоскание, тем больше шансов потерять покрытие.

Шаг 7 – Сушка на воздухе

Наконец, но не менее важно, давайте углубимся в последнюю главу этого блога: обязательно высушите все части на воздухе, после промывки компонентов вы должны высушить металлические части на воздухе, чтобы на них не осталось пятен, а также срок службы мясорубки и ее частей увеличивается.

Источник: frenzykitchen

Читайте также:

Как почистить вытяжку на кухне: простая пошаговая инструкция

Как правильно почистить натяжной потолок: будет сиять, как новый

Как почистить зловонные кухонные полотенца: несколько простых способов