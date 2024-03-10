Фотография украинского военного, ожидавшего приезда своей любимой с цветами, облетела сеть 14 февраля. Однако когда его избранница так и не появилась, он оставил букет на перроне.

Журналистам удалось найти парня и раскрыть концовку этой истории.

Оказалось, что на фото – 25-летний Артур, уже пять лет воюющий. Он участвовал в боях за Мариинку, Водяное и Новгородское. Год назад он познакомился с 20-летней Ириной в чат-боте. Артур сделал первый шаг, и они стали общаться.

Через год их отношений они встретились всего 13 раз - во время коротких отпусков Артура. "Конечно, хотелось встречаться чаще, но я понимаю, что это невозможно: Артур предан своему делу", – рассказала Ирина. На День влюбленных Артур пригласил Ирину к себе в Краматорск. Они договорились встретиться на вокзале, но перед приездом Ирины Артур лишился телефона, и они остались без связи 14 февраля.

"Мы договаривались встретиться на вокзале, поэтому я вышла из поезда и сразу побежала туда, даже не оглядываясь. Тем временем Артур ждал меня на перроне", – рассказала Ирина.

Военный сначала подумал, что Ирина не приехала, и хотел отдать букет кому-то другому: "Я хотел передарить цветы кому-то другому, но увидел, что все уже разошлись. Поэтому я оставил букет на перроне, думая, что сделаю хороший кадр для кого-то. Получилось так , что пол страны начало меня жалеть».

Ситуацию спас командир Артура, сказав, что если Ирина обещала приехать, она приехала. "Поэтому мы встретились через двадцать минут. Артур стоял рядом с автомобилем и пошел на поиски. Я была очень счастлива. На оставшиеся цветы я не обратила внимания, главное - что он заждался меня, и мы могли провести несколько дней вместе" , – поделилась Ирина.

Источник: hromadske.ua

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