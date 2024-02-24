Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать знаменитый торт без долгой возни с тестом и кремом, поскольку он будет готовиться на сковороде.
Ингредиенты:
- 150 г масла сливочного (комнатной температуры)
- 250 г муки
- 80 г сахара
Для крема:
- 230 г сахара
- 75 г масла сливочного
- 20 г ванильного сахара
- 1,5 ст. ложки крахмала
- 750 мл сметаны 20%
- 3 яйца
Инструкции:
Для теста смешайте масло, муку и сахар в миске. Выложите тесто на сковороду и равномерно распределите по дну, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Готовьте на среднем огне, периодически переворачивая, пока тесто не станет золотистым. Остудите.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, для крема в кастрюле смешайте сахар, масло, ванильный сахар, крахмал, сметану и яйца. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Остудите.
Нарежьте остывшее тесто на квадраты. Начинайте собирать Наполеон, выкладывая слои теста и крема, повторяя этот процесс до окончания ингредиентов. Последний слой должен быть из крема, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Украсьте Наполеон по желанию и оставьте в холодильнике на несколько часов перед подачей.
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