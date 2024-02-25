Шарлотка с яблоками – это классический и любимый миллионами людей десерт из французской кухни. Шарлотка состоит из слоя теста и начинки с ломтиками яблок, которые могут быть обмазаны сахаром и специями. После запекания тесто становится хрустящим, а яблоки мягкими и сочными.
Шарлотка очень быстро и просто готовится, а ее нежный вкус не оставляет никого безразличным.
Шарлотка подается к столу теплой со сладкими соусами, взбитыми сливками, или с мороженым.
Почти каждая хозяйка имеет свой рецепт шарлотки.
Своими секретами приготовления этого пирога с яблоками поделилась и известная телеведущая, звезда телеканала «1+1» Маричка Падалко.
«Шарлотка, которая всегда выходит. Всегда!», - говорила об этом рецепте Маричка Падалко, рассказывая, что использует его уже 10 лет.
Для приготовления шарлотки с яблоками по этому рецепту понадобятся 4 яблока, 5 яиц, 320 г сахара, 320 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, корица.
Шарлотка с яблоками.
Ход приготовления шарлотки с яблоками по рецепту Марички Падалко следующий: нарезать яблоки кубиками и густо присыпать корицей.
Следующий шаг – взбиваем яйца с сахаром.
«Масса должна стать почти белой», - отметила Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм.
Затем добавить разрыхлитель в просеянную муку, чтобы тесто сохранило свою воздушность и хорошо поднялось.
Шарлотка с яблоками.
Следующий шаг – добавить муку в яичную массу. Добавить в тесто яблоки и перемешать.
Шарлотку выпекаем в духовке при температуре не выше 180 С. Выпекайте 30-40 минут.
«Обязательно проверять зубочисткой середину», – посоветовала Маричка Падалко.
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