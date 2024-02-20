Выстирать шторы так, чтобы потом их не гладить, может показаться сложной задачей, но это все же возможно.

Шторы создают атмосферу, тепло, прохладу и приватность, а также приносят сумерки и тьму. Но раз в год ваш оконный декор нуждается в перерыве, и наступает время должной уборки. Или стирки. Знаете ли вы, как постирать шторы, чтобы потом их не гладить?

ПОЧЕМУ МЯТЫЕ ШТОРЫ НЕ КРАСИВЫЕ?

Вы можете сравнить свои шторы с собственной одеждой. Это задает тон и говорит что-то о вашем доме или вас самих. Шторы также быстро выделяются. Потому приятно всегда иметь аккуратные шторы. Потому без складок.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СОСТАВОК ВО ВРЕМЯ СТИРКИ ШТОР?

Кроме стирки есть несколько хитрых вещей, которые можно сделать до и после стирки. Например, лучше всего снимать шторы в нужное время года. Вы также должны внимательно следить за этикетками стирки. Ниже вы можете прочитать, как именно происходит эта подготовка, стирка и уход. Как постирать шторы, чтобы не гладить их? ПЕРЕД СТИРКОЙ Шторы следует снимать в жаркий день, то есть жаркий весенний или летний день. Вынесите их на улицу и осторожно сотрите ткань. Внимательно прочтите этикетки с указанными программами стирки. Обратите внимание, если на нем есть буква А, П или Ф, ваш оконный декор можно подвергать только химчистке. Если это так, вам не придется стирать их самостоятельно, но вы должны отнести шторы или сетку в химчистку. Мы знаем, как не снять крючки для штор во время стирки! как? Сложите вместе верхний край каждой шторы или сетки с крючками. Теперь положите на сверток наволочку и крепко завяжите ее веревкой или резинкой. Более того, теперь крючки не повредят текстиль. Разве это не здорово? ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ МЫТИЯ Если стирайте самостоятельно, положите упаковку с наволочкой в ​​стиральную машину. Не переполняйте барабан, постирайте шторы при низкой температуре с небольшим количеством деликатного стирального порошка. Отжим на самом низком уровне. После того, как шторы выстираны, снимите с наволочки резинку или веревку и извлеките шторы из наволочки. Разверните шторы. Последний и самый простой шаг – снова повесить шторы. На карнизах для штор или на вращающейся бельевой веревке. Поэтому не в сушилке. Просто повесьте их мокрыми с открытыми окнами и дверями, чтобы обеспечить циркуляцию сухого воздуха. Источник: brabantia Читайте также: Как постирать подушку без стиральной машины: быстрый способ для экономии вашего времени

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