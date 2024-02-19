В своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что вблизи временно оккупированного Мариуполя прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар.
"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое", - написал он.
Кроме того, Андрющенко распространил скриншоты из пророссийских пабликов, где сторонники захватчиков говорили об "западных ракетах" и "работе ПВО". Так, россияне в соцсетях пишут о сбитии ракет якобы ATACAMS над Азовским морем.
Кстати, около 9-ти утра в соцсетях появилось сообщение, что в Мариуполе по Строителей горит "Мариупольский колледж Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", куда уже выехали пожарные. Говорят, что там размещалась выборчая комисия оккупантов.
Напомним, что 13 февраля 2024 года был фиксированный "прилет" по расположению оккупантов в Мариуполе, причем детонацию, вызванную "хлопком", слышали даже в Мангуше, в 20 км от города.
Позже стало известно, что был поврежден российский зенитный ракетный комплекс "Бук". "Прилет" пришелся между селом Украинка и поселком Малиновка в Мариупольском районе. После атаки детонация продолжалась около получаса. Также россияне подняли в воздух самолеты.
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