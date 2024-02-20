Этот рецепт особенно оценят те, кто любит морковь по-корейски и другие пикантные закуски, но стремятся к новым вкусам.

Рецептом пекинской капусты по-корейски, которая действительно получается очень вкусной и аппетитной, поделилась фудблогер и автор кулинарной страницы «Tasty Storiesua».

«Кимчи. Увидела в магазине кимчи консервированное и решила приготовить дома.

Для тех, кто любит корейскую морковь и подобные продукты – попробуйте кимчи», – рассказала фудблогерка.

Пекинская капуста по-корейски готовится в два этапа. Первый этап – настаивание в рассоле 6-9 часов.

Второй этап – настаивание в маринаде 3 суток.

Ингредиенты для приготовления пекинской капусты по-корейски (кимчи) ​​необходимы следующие: Пекинская капуста – 1 шт., чеснок – 6 больших зубчиков, морковь – 2 шт., лук – 1 шт., перец сладкий – 1 маленький, перец чили – половинка, Паприка – 4 ст.л, Копченая паприка – 1 ч.л, Соль – 100 г, Сахар – 1 ч.л, Соевый соус – 100 мл, Кунжут – 1 ч.л., Вода – 2 л.

Ход приготовления пекинской капусты по-корейски следующий. Сначала необходимо приготовить рассол.

Шаг первый – воду вскипятить и засыпать соль, перемешать, чтобы соль растворилась.

Оставляем, чтобы остыло.

Пекинскую капусту режем на 4 части, затем заливаем рассолом на 6-9 часов и ставим под пресс.

Готовим маринад. Для этого морковь натираем, лук режем тонкими полукольцами, сладкий перец режем тоненько.

Чеснок давим, а перец чили режем тоненькими кольцами.

«Все соединяем и добавляем паприку, соевый соус, сахар», – рассказала кулинар о ходе приготовления маринада для пекинской капусты по-корейски.

Через 9 часов настаивания пекинской капусты в рассоле ее необходимо отцедить и каждый листик смазать маринадом.

Сверху посыпаем кунжуто и ставим пекинскую капусту под пресс на трое суток в холодильник. Можно замотать в пищевую пленку.

В комментариях к рецепту, подписчики фудблогера подчеркивают, что пекинская капуста получается очень вкусной, а на вид невероятно аппетитной.

«Обожаю, уже делаю второй засол, но я еще варю рисовый клейстер и блендерю грушу с чесноком»,

«Боже, как красиво»,

«Это просто вау!»,

«Очень аппетитно».

Пекинская капуста, также известная как китайская капуста или бок-чой, является популярным ингредиентом в азиатской кухне.

Вот несколько популярных блюд с использованием этой капусты:

Бок-чой на пару или вареный бок-чой: Простой способ приготовления бок-чой – это просто его варка или приготовление на пару. После этого он может быть полит соусом из соевого соуса и чеснока или приправлен другими азиатскими соусами.

Бок-чой для жарки с чесноком и имбирем: Бок-чой можно жарить на сковороде с нарезанным чесноком и тонко нарезанным имбирем. Это придаст аромату и глубине вкуса этому блюду.

Бок-чой с кунжутными семенами Бок-чой можно обжарить с кунжутными семенами для придания хрусткости и аромата. Блюдо можно приправить соусом на основе соевого соуса, меда и рисового уксуса.

Салат из пекинской капусты Пекинская капуста также отлично подходит для приготовления салатов. Она может быть соединена с другими овощами, такими как морковь, огурец, перец, а также с добавлением орехов, сыров или мелко нарезанных фруктов.

Бок-чой в супах и рагу: Бок-чой можно также добавлять в азиатские супы, рагу или вареные блюда для придания хрусткости и текстуры, а также для его характерного вкуса.

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