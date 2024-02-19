Украинская актриса, звезда проекта "Женский квартал" от студии "Квартал 95" Татьяна Песик часто делится с подписчиками простыми и вкусными рецептами.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Женского квартала" Татьяна Песик поделилась рецептом своей любимой пасты с томатным соусом.

Татьяна Песик подчеркнула, что это рецепт для ленивых, ведь на приготовление блюда уйдет всего 10 минут.

"Когда ты пришел с улицы голодный как пес и хочешь поскорее сделать что-нибудь съесть – мой любимый рецепт макарон с помидоровой пастой", – советует Татьяна Песик.

Для этого рецепта звезда "Женского квартала" берет следующие ингредиенты:

макароны любой формы

томаты в собственном соку

несколько зубчиков чеснока

кусочек сливочного масла

сыр фета

сыр твердый

соль и перец

зелень для подачи

Сначала Татьяна Песик разогревает сковороду и растапливает на ней кусочек сливочного масла. Выдавливаем на сковороду чеснок, добавляем томаты и прогреваем их.

Параллельно в кипящей подсоленной воде отвариваем макароны.

Далее звезда "Женского квартала" добавляет в сковороду к помидорам фету и немного твердого сыра, разминает их и размешивает соус до однородности.

Выкладываем отварные макароны к томатно-сырному соусу, доводим до вкуса солью и перцем, перемешиваем – и блюдо готово. Татьяна Песик подает такие макароны, посыпав их свежей зеленью.

Ранее Татьяна Песик призналась, что решила похудеть, изменив свои пищевые привычки. Звезда "Женского квартала" начала с веса 61 кг. Она ограничила потребление соли, от сладкого не отказалась, но потребляет его в меру, и самое важное - перестала съедать все, потому что жаль, что испортится.

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