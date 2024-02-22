Оладьи по этому рецепту получаются очень вкусными и полезными, ведь вместо сахара здесь используются яблоко и банан.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась максимально простым, быстрым и вкусным рецептом, который поможет разнообразить завтраки.

На своей странице в Instagram шеф-повар показала, как приготовить оладьи с яблоком и бананом.

"Классный завтрак, особенно когда хочется сладенького и вкусненького. А еще можно накормить деток, потому что совсем без сахара", – советует Валентина Кущ.

Для приготовления оладий с яблоком и бананом шеф-повар берет следующие ингредиенты (в расчете на 8 небольших оладий):

яблоко – 1 шт.

банан - 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица

Яблоко натираем на большую терку и немного отжимаем от лишней влаги. Банан разминаем вилкой.

Смешиваем банан, яблоко, яйцо, разрыхлитель, муку и корицу до однородности.

"Масса должна быть густая и "воздушная". Возможно понадобится еще ложка муки. У меня было 4 ложки. Тесто должно быть как на обычные оладьи", - объяснила шеф-повар.

Жарим оладьи на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне до румяности с обеих сторон. Подаем со сметаной, медом или вареньем.

Украинцы в комментариях оценили рецепт яблочно-банановых оладий:

"Спасибо за рецепт! Очень вкусные оладьи получились! В моем случае - отличный рецепт для утилизации яблочных и банановых объедков, которые оставляют после себя дети 😂";

"Рецепт супер 🔥. Одна проблема, я почти все за раз слопала 😋";

"Спасибо, самые вкусные оладьи, которые я пробовала!".

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