Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать быстрые пирожки менее чем за полчаса и использовать минимум продуктов. По словам Литвиновой, с лавашом пирожки получаются такими же вкусными, как и с обычным тестом.
Ингредиенты:
- 2 листа лаваша
- 300 г отварной говядины
- 200 г жареного лука
- 1 ч.л. перца чёрного
- 1 ч.л. соли
- 150 г кунжута
- 2 яйца
Инструкции:
Нарежьте отварную говядину и жареный лук мелкими кубиками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
В большой миске смешайте говядину, лук, перец, соль и кунжут.
Разложите смесь по лавашу, равномерно распределяя по всей поверхности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сверните лаваш в рулет, начиная с короткой стороны.
Нарежьте рулет на кусочки толщиной около 2 см.
Выложите кусочки на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом.
Взбейте яйца в миске и смажьте верхнюю часть каждого кусочка лаваша.
Выпекайте в разогретой до 200° духовке около 20 минут или до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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