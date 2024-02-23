Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать пирожки за несколько минут.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать быстрые пирожки менее чем за полчаса и использовать минимум продуктов. По словам Литвиновой, с лавашом пирожки получаются такими же вкусными, как и с обычным тестом.

Ингредиенты:

2 листа лаваша

300 г отварной говядины

200 г жареного лука

1 ч.л. перца чёрного

1 ч.л. соли

150 г кунжута

2 яйца

Инструкции:

Нарежьте отварную говядину и жареный лук мелкими кубиками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

В большой миске смешайте говядину, лук, перец, соль и кунжут.

Разложите смесь по лавашу, равномерно распределяя по всей поверхности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сверните лаваш в рулет, начиная с короткой стороны.

Нарежьте рулет на кусочки толщиной около 2 см.

Выложите кусочки на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом.

Взбейте яйца в миске и смажьте верхнюю часть каждого кусочка лаваша.

Выпекайте в разогретой до 200° духовке около 20 минут или до золотистой корочки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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