В Черкассах женщина, после ссоры с мужем, отдала его авто на металлолом.

В городе Черкассы женщина поссорилась с мужчиной, после чего решила отомстить и отдать его автомобиль на металлолом, сообщает местное издание.

Инцидент произошел в конце 2023 года. После конфликта со своим избранником женщина решила лишить его автомобиля Mitsubishi Space Wagon, отдав его на металлолом. За это она получила 4 тысяч гривен, хотя не сообщила, что автомобиль не ее. Ущерб от этого преступления оценили эксперты почти в 70 тысяч гривен.

Как известно, Приднепровский районный суд города вынес решение по этой женщине 14 февраля 2024 года. Она получила пять лет и один месяц заключения за свои действия.

Во время суда женщина объяснила, что сначала отобрала ключи и документы, а затем пригласила знакомых забрать автомобиль на утиль.

Суд признал ее виновной, учитывая предыдущую судимость и пребывание на испытательном сроке.

Напомним, что ранее Politeka писала о трагедии, которая произошла с роженицей и ребенком в Одесской области.

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