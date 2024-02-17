Із хворобою бореться легендарний українець Степан Хмара, який є одним з останніх живих борців за Україну своєї епохи.

Степан Хмара потребує коштів на лікування, повідомляє Тетяна Даниленко у Facebook.

Чоловік - герой України, який за справу її незалежності відсидів більше 7 років гулагів за Уралом, зокрема 306 днів карцеру. Наразі його здоров'ям опікується Патронатна служба Азову, але і для них, і для родини сума непідйомна.

"Він один з останніх живих борців за Україну своєї епохи. На кожному з етапів становлення нашої держави виступав за інтереси держави, навіть коли це було непопулярно і проти течії - як наприклад під час здачі ядерної зброї. Хмара вже тоді говорив, що політика умиротворення агресора приведе до великої війни", - пише Тетяна Даниленко.

Не дивлячись на те, що у життя Степана Ільковича прийшла страшна хвороба, він зашається сильним та бореться із нею так само відважно, як боровся все своє життя за свої погляди і свободу їх висловлювати.

"Інша людина вже зламалася б, але в Степана Ільковича - шалена воля до життя! Настільки хоч краєм ока хоче побачити нашу перемогу", - додає Тетяна Даниленко.

Наразі пан Степан потребує близько 200 000 тисяч гривень (точну суму уточнюють) на хіміотерапію. Ця сума не включає поточних оплат за стаціонарне лікування.

Допомоги Степану Хмарі можна, відправивши кошти на Монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Останні новини України:

Чоловіка не стало за 9 днів після мобілізації: в ТЦК розкрили деталі трагедії

В офісній будівлі тримали клітку для людей: в Одесі угруповання залякало місцевих, з'явилися подробиці

Чиновники Харківської ОВА розбагатіли на закупівлі гуманітарки: подробиці ганебного скандалу