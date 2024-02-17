С болезнью борется легендарный украинец Степан Хмара, являющийся одним из последних живых борцов за Украину своей эпохи.

Степан Хмара нуждается в средствах на лечение, сообщает Татьяна Даниленко в Facebook.

Мужчина – герой Украины, который за дело ее независимости отсидел более 7 лет гулагав за Уралом, в том числе 306 дней карцера. Сейчас его здоровье занимается Патронатной службой Азова, но и для них, и для семьи сумма неподъемная.

"Он один из последних живых борцов за Украину своей эпохи. На каждом из этапов становления нашего государства выступал за интересы государства, даже когда это было непопулярно и против течения – как, например, во время сдачи ядерного оружия. Облако уже тогда говорил, что политика умиротворения агрессора приведет к большой войне", - пишет Татьяна Даниленко.

Несмотря на то, что в жизнь Степана Ильковича пришла страшная болезнь, он зашивается сильным и борется с ней так же смело, как боролся всю свою жизнь за свои взгляды и свободу их выражать.

"Другой человек уже сломался бы, но у Степана Ильковича - безумная воля к жизни! Настолько хоть краем глаза хочет увидеть нашу победу", - добавляет Татьяна Даниленко.

В настоящее время г-н Степан нуждается около 200 000 тысяч гривен (точную сумму уточняют) на химиотерапию. Эта сумма не включает текущие оплаты за стационарное лечение.

Помощи Степану Облаку можно, отправив средства на Монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Последние новости Украины:

Мужчины не стало через 9 дней после мобилизации: в ТЦК раскрыли детали трагедии

В офисном здании держали клетку для людей: в Одессе группировка запугала местных, появились подробности

Чиновники Харьковской ОВА разбогатели на закупке гуманитарки: подробности позорного скандала