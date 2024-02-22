Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать быстрый кекс с шоколадом и минимумом продуктов.
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 140 гр сахара
- 80 гр меда
- 90 мл растительного масла
- 40 гр какао
- 210 гр пшеничной муки
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ст.л. ванильного экстракта
- 2/3 ч.л. соды
- 150 гр кураги
- 40 гр миндальных хлопьев
Инструкции:
Подготовка духовки и формы для выпечки:
Разогрейте духовку до 170 градусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Покройте форму для выпечки бумагой или смажьте маслом.
Приготовление теста:
В кастрюле смешайте теплую воду, сахар, мед, растительное масло и какао. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, охладите смесь до тепловой точки, затем добавьте ванильный экстракт.
Смешивание ингредиентов:
В большой миске смешайте муку, соль и соду.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты во влажную массу, тщательно перемешивая до получения однородного теста.
Добавление кураги и миндальных хлопьев:
Нарежьте курагу на мелкие кусочки.
Добавьте курагу и миндальные хлопья в тесто, аккуратно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекание:
Вылейте тесто в подготовленную форму.
"Мастер Шеф" Литвинова делится, выпекайте кекс в разогретой духовке при 170 градусах около 40 минут или до готовности (проверьте готовность с помощью деревянного шпажки, она должна выйти сухой).
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