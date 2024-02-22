Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать быстрый кекс с шоколадом и минимумом продуктов.

Ингредиенты:

200 мл теплой воды

140 гр сахара

80 гр меда

90 мл растительного масла

40 гр какао

210 гр пшеничной муки

0,5 ч.л. соли

1 ст.л. ванильного экстракта

2/3 ч.л. соды

150 гр кураги

40 гр миндальных хлопьев

Инструкции:

Подготовка духовки и формы для выпечки:

Разогрейте духовку до 170 градусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Покройте форму для выпечки бумагой или смажьте маслом.

Приготовление теста:

В кастрюле смешайте теплую воду, сахар, мед, растительное масло и какао. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, охладите смесь до тепловой точки, затем добавьте ванильный экстракт.

Смешивание ингредиентов:

В большой миске смешайте муку, соль и соду.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты во влажную массу, тщательно перемешивая до получения однородного теста.

Добавление кураги и миндальных хлопьев:

Нарежьте курагу на мелкие кусочки.

Добавьте курагу и миндальные хлопья в тесто, аккуратно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Выпекание:

Вылейте тесто в подготовленную форму.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, выпекайте кекс в разогретой духовке при 170 градусах около 40 минут или до готовности (проверьте готовность с помощью деревянного шпажки, она должна выйти сухой).

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