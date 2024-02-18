Народный праздник 19 февраля называют Архип и Филимон, Архипов день, Вукол-телятник, жуколы.
В Архипов день наши предки выпекали в печи домашний каравай и все должны были съесть по кусочку, чтобы оставаться здоровым.
Важно хлеб отламывать, а не резать.
По старому стилю в праздник 19 февраля чтят преподобного Вукола - святой считается покровителем коров и телят.
Существуют запреты в этот день, что нельзя делать 19 февраля
Наши предки в этот день не гладили теленка, иначе он заболеет.
Если дома телится корова - ни в коем случае нельзя никому ничего одалживать.
Запрещено носить тяжелые вещи и заниматься экстремальным спортом.
Нельзя мстить, иначе содеянное вам вернется, не стоит завидовать другим людям, потому что переберете на себя их проблемы и тревоги.
Нельзя интересоваться у беременной женщины: будет мальчик или девочка.
Также 19 февраля неудачный день для рыбалки.
Приметы погоды 19 февраля в этот день:
Если морозы усилились в этот день - значит будет поздняя, но жаркая весна.
Радуга 19 февраля к ранней и очень дождливой весне.
Началась оттепель в этот день - значит коровы будут давать мало молока.
Источник: Униан.
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