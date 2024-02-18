ПЦУ 19 февраля по новому стилю чтит память апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и святого Иоанна Златоуста.

Народный праздник 19 февраля называют Архип и Филимон, Архипов день, Вукол-телятник, жуколы.

В Архипов день наши предки выпекали в печи домашний каравай и все должны были съесть по кусочку, чтобы оставаться здоровым.

Важно хлеб отламывать, а не резать.

По старому стилю в праздник 19 февраля чтят преподобного Вукола - святой считается покровителем коров и телят.

Существуют запреты в этот день, что нельзя делать 19 февраля

Наши предки в этот день не гладили теленка, иначе он заболеет.

Если дома телится корова - ни в коем случае нельзя никому ничего одалживать.

Запрещено носить тяжелые вещи и заниматься экстремальным спортом.

Нельзя мстить, иначе содеянное вам вернется, не стоит завидовать другим людям, потому что переберете на себя их проблемы и тревоги.

Нельзя интересоваться у беременной женщины: будет мальчик или девочка.

Также 19 февраля неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 19 февраля в этот день:

Если морозы усилились в этот день - значит будет поздняя, но жаркая весна.

Радуга 19 февраля к ранней и очень дождливой весне.

Началась оттепель в этот день - значит коровы будут давать мало молока.

Источник: Униан.

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