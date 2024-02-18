Какой церковный праздник 18 февраля по новому и старому календарю.

Православная церковь Украины 18 февраля чтит Папу Римского Льва I и святого Агапита, епископа Синадского.

По старому стилю праздник 18 февраля день памяти мученицы Агафии.

Агафья считалась покровительницей домашнего скота, в частности коров.

18 февраля в народе называли "Голодуха" по причине того, что к этому моменту у людей могло закончиться сено и в селах был мор - животные гибли от голода.

Славяне проводили специальные обряды, чтобы уберечь скотину.

В народе также день называли днем овсянки — желтой птички, наши предки называли так предвестницу весны.

В этот день надевали любую вещь желтого цвета, дабы она принесла счастье. Если увидеть овсянку 18 февраля — к благополучию и удаче в ближайшее время.

18 февраля наши предки старались не унывать, потому что верили, что иначе весь год проведешь в плохом настроении.

Нельзя носить одежду темного цвета, чтобы не навлечь на себя беду.

Также наши предки верили, что нельзя в этот день лениться.

Запрещено ссориться и ругаться и нельзя находится в грязном доме или квартире, нужно все убрать.

Главные приметы 18 февраля:

ясная погода и тепло - в ближайшее время похолодания не будет.

морозы в этот день - значит весна наступит рано.

морозная погода, однако без снега - лето будет засушливым.

Источник: Униан.

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