Власти считают, что в Украине нужно создать более сбалансированную модель социальной помощи, которая будет отвечать современным реалиям.
Такую информацию передал глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, представитель фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в своем интервью "Укринформу".
По его словам, действующая социальная система в Украине остаточная из прошлого и требует обновления, поскольку она создавалась для условий 80-90-х годов. "Это все еще остаток советской эпохи, вписанный в нашу Конституцию, где четко прописано об Украине как социальном государстве с рядом социальных гарантий. Мы должны предоставлять определенный уровень социальных услуг, но, возможно, их объем нужно сократить", — разъяснил Наталуха.
Он также подчеркнул, что существующая система социальных выплат будет пересмотрена, хотя детали этого процесса пока не уточнены.
"Кажется, в условиях дефицита бюджета и нехватки ресурсов мы будем пересматривать эту ситуацию. Нужна новая, более сбалансированная система, отвечающая современным вызовам", - добавил Дмитрий Наталуха.
Последние новости Украины:
Придется платить на 41% больше: жителям Одесщины сообщили об очередном удорожании
Ограничение переводов по карточкам: НБУ объяснил, кого это будет касаться