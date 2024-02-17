В связи со сложными условиями войны и финансовым дефицитом система социальной поддержки в Украине может быть пересмотрена.

Власти считают, что в Украине нужно создать более сбалансированную модель социальной помощи, которая будет отвечать современным реалиям.

Такую информацию передал глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, представитель фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в своем интервью "Укринформу".

По его словам, действующая социальная система в Украине остаточная из прошлого и требует обновления, поскольку она создавалась для условий 80-90-х годов. "Это все еще остаток советской эпохи, вписанный в нашу Конституцию, где четко прописано об Украине как социальном государстве с рядом социальных гарантий. Мы должны предоставлять определенный уровень социальных услуг, но, возможно, их объем нужно сократить", — разъяснил Наталуха.

Он также подчеркнул, что существующая система социальных выплат будет пересмотрена, хотя детали этого процесса пока не уточнены.

"Кажется, в условиях дефицита бюджета и нехватки ресурсов мы будем пересматривать эту ситуацию. Нужна новая, более сбалансированная система, отвечающая современным вызовам", - добавил Дмитрий Наталуха.

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