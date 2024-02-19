Украинская актриса театра и кино, звезда «Дизель Шоу» рассказала, как быстрой и без лишних усилий побаловать себя невероятным вкусником.

Для приготовления десерта по рецепту звезды «Дизель Шоу» Юлии Мотрук понадобятся несколько вкусных ингредиентов и немного времени.

Итак, для приготовления запеченной груши с сыром понадобятся груши, сыр (например, камамбер) мед, орешки (кешью) и свежий розмарин.

Ход приготовления очень простой и быстрый.

«Грушу порезали, почистили, запекли при 200С° - 10мин. Потом положили сыр, полили медом, насыпали орешки. И розмарин, у меня свежий. Запекаем 6мин на 180С (верхний вентилятор). Приятного аппетита», - рассказывала Юлия Мотрук на своей странице в Инстаграм о ходе приготовления десерта.

В комментариях к рецепту актрисе также рекомендовали попробовать этот десерт с сыром дор блю.

Эти продукты прекрасно сочетаются между собой, любителям необычных сочетаний обязательно понравится.

Рецепт почти такой же: грушу помыть и разрезать пополам, вырезать семена и хвостик.

Противень застилаем пергаментом. Запекаем 15 мин при 200 градусах саму грушу, затем добавляем сыр и запекаем еще минут 10. Количество сыра может потребоваться 180-200 г, в зависимости от размера груш.

Перед подачей полить медом и посыпать миндальными хлопьями. Кешью или грецким орехом.

Орехами можно украшать или измельченными или цельными.

Подавать запеченную грушу с сыром можно и как десерт, и как закуску.

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