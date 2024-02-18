Певица Светлана Тарабарова показала, что можно приготовить просто и быстро, чтобы максимально наполнить организм витаминами.

Так, Светлана Тарабарова на своей странице в Инстаграм рекомендовала приготовить смузи.

«Импровизируйте!», - подчеркивала Светлана Тарабарова, призывая также наполнять свой организм витаминами.

Для приготовления смузи Светлана Тарабарова предлагала взять такие ингредиенты: спелые томаты, салат и базилик, сельдерей, зеленое яблоко, орехи, семечки льна, оливковое масло, лимон.

Все ингредиенты Светлана Тарабарова взбила в блендере, добавив немного воды.

«Это вкусно и полезно», - говорила Тарабарова, признаваясь, что очень любит овощные смузи.

В комментариях подписчики благодарили за простой и полезный рецепт, добавляя, что певица вдохновила их на овощной смузи:

«Это самый полезный смузи. Супер»,

«Ещё очень полезно шпинат в него добавить»,

«Спасибо за рецепт. Тоже обожаю смузи, но делала всегда ягодно-фруктовые, теперь вдохновилась от Вас овощным»,

«Спасибо за рецепт!»,

«Бесподобно!».

Отметим, что смузи - густой коктейль из сблендерированных овощей, фруктов, зелени и других ингредиентов.

Смузи насыщает организм витаминами, макро- и микроэлементами. Особенно востребован смузи летом, когда овощи, фрукты и ягоды доступны.

Однако в зимний период организм еще больше нуждается в витаминах, поскольку испытывает недостаток в них.

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