Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать давнее украинское блюдо с картофелем.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать давно забытое многими блюдо по новому рецепту. Картофель в мундире - отличный способ приготовления картофеля, когда он остается сочным и ароматным, заметила Литвинова.

Ингредиенты:

1 кг картофеля мелкого размера

1 ст.л. прованских трав

1-2 веточки розмарина

Щепотка соли

Ароматное оливковое масло

Для заправки:

150-200 мл оливкового масла

1/2 острого стручка перца

2 зубчика чеснока

1 веточка свежего розмарина

Инструкции:

Первым делом промойте картофель и хорошо высушите его, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Нагрейте духовку до 200 градусов Цельсия.

На каждый картофелину сделайте надрезы вдоль всей длины, не забивая нож до конца, чтобы он не распался.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте прованские травы, мелко нарезанный розмарин и соль в миске.

Поставьте картофель на противень и щедро смажьте каждый картофелину оливковым маслом.

Посыпьте картофель приготовленной смесью трав и соли.

Запекайте картофель в духовке примерно 40-45 минут, до готовности, периодически переворачивая и подливая оливковое масло сверху.

Для заправки:

В маленькой кастрюле смешайте оливковое масло, нарезанный кольцами перец, измельченный чеснок и веточку розмарина.

Грейте на медленном огне около 5-7 минут, чтобы масло насыщалось ароматом.

Готовое масло снимите с огня и дайте настояться минут 5-10, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

После запекания картофель подавайте с приготовленной заправкой. Наслаждайтесь сочным и ароматным картофелем в мундире!

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