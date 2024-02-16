Церковный праздник 17 февраля по новому стилю, в этот день чтит память великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора Киево-Печерского и сестры апостола Филиппа Мариамны.

Народный праздник 17 февраля называют Фёдор Тирон, Никола Студеный, Волчий сват.

По старому стилю 17 февраля вспоминали преподобного Николая Исповедника.

День Николая Студеного издавна считается удачным для лечения и целительства, ведь болезни в этот день легко излечиваются и операции проходят удачно.

По давним украинским традициям юноша 17 февраля отправлял сватов к любимой - если она соглашалась на свадьбу - родители невесты шли к жениху на смотрины.

Мужчины в этот народный праздник занимались ремонтом телег и садового инвентаря.

Существуют запреты 17 февраля, наши предки верили, что собаки становятся злее и агрессивнее, поэтому категорически нельзя дразнить собаку, кричать на нее и размахивать руками. Нельзя также подходить к бродячим собакам.

Болезнь 17 февраля нельзя пускать на самотек и отказываться от лечения, потому что болезнь будет трудно вылечить.

Без надобности нельзя ходить в лес, ведь там могут быть злые волки.

Существуют приметы о погоде 17 февраля:

Иней в этот день - к хорошему урожаю летом.

Длинные сосульки на крышах - будет хороший урожай овса и льна.

На озерах и реках начал таять лед - рано наступит весна.

Жаворонки и грачи уже вернулись из зимовки - к скорому потеплению.

Источник: Униан.

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