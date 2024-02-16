Народный праздник 17 февраля называют Фёдор Тирон, Никола Студеный, Волчий сват.
По старому стилю 17 февраля вспоминали преподобного Николая Исповедника.
День Николая Студеного издавна считается удачным для лечения и целительства, ведь болезни в этот день легко излечиваются и операции проходят удачно.
По давним украинским традициям юноша 17 февраля отправлял сватов к любимой - если она соглашалась на свадьбу - родители невесты шли к жениху на смотрины.
Мужчины в этот народный праздник занимались ремонтом телег и садового инвентаря.
Существуют запреты 17 февраля, наши предки верили, что собаки становятся злее и агрессивнее, поэтому категорически нельзя дразнить собаку, кричать на нее и размахивать руками. Нельзя также подходить к бродячим собакам.
Болезнь 17 февраля нельзя пускать на самотек и отказываться от лечения, потому что болезнь будет трудно вылечить.
Без надобности нельзя ходить в лес, ведь там могут быть злые волки.
Существуют приметы о погоде 17 февраля:
Иней в этот день - к хорошему урожаю летом.
Длинные сосульки на крышах - будет хороший урожай овса и льна.
На озерах и реках начал таять лед - рано наступит весна.
Жаворонки и грачи уже вернулись из зимовки - к скорому потеплению.
Источник: Униан.
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