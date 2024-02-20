В этот раз на своей странице в Instagram победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом оригинального десерта с яблоком.
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила приготовить яблочно-грушевый крамбл.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (в расчете на три порции):
- 1 крупное зеленое яблоко
- 1 большая груша
- сок лимона или лайма
- 1 ст.л. сахара
- для аромата по желанию можно добавлять ваниль, корицу, цедру апельсина, лаванду, имбирь и т.п.
Для крамбла:
- сахар – 50 г
- мука – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- миндальная или фундучная мука (можно самостоятельно перебить орехи в пудру в кофемолке) - 50 г
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская чистит яблоко и грушу, сбрызгивает их лимонным соком и нарезает мелкими кубиками. Добавляем сахар и ваниль или другой ароматный продукт.
Для приготовления крамбла просто быстро смешиваем до состояния крошки сахар, обычную и ореховую муку и сливочное масло, нарезанное кубиками. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует отправить крошку в морозилку на 10 минут перед запеканием, тогда она будет лучше хрустеть.
В формочки для запекания, смазанные сливочным маслом и немного присыпанные сахаром, выкладываем нарезанные яблоки и груши, а сверху засыпаем их крамблом. Ставим десерт в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует подавать яблочно-грушевый крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
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