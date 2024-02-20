В этот раз на своей странице в Instagram победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом оригинального десерта с яблоком.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила приготовить яблочно-грушевый крамбл.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (в расчете на три порции):

1 крупное зеленое яблоко

1 большая груша

сок лимона или лайма

1 ст.л. сахара

для аромата по желанию можно добавлять ваниль, корицу, цедру апельсина, лаванду, имбирь и т.п.

Для крамбла:

сахар – 50 г

мука – 50 г

сливочное масло – 50 г

миндальная или фундучная мука (можно самостоятельно перебить орехи в пудру в кофемолке) - 50 г

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская чистит яблоко и грушу, сбрызгивает их лимонным соком и нарезает мелкими кубиками. Добавляем сахар и ваниль или другой ароматный продукт.

Для приготовления крамбла просто быстро смешиваем до состояния крошки сахар, обычную и ореховую муку и сливочное масло, нарезанное кубиками. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует отправить крошку в морозилку на 10 минут перед запеканием, тогда она будет лучше хрустеть.

В формочки для запекания, смазанные сливочным маслом и немного присыпанные сахаром, выкладываем нарезанные яблоки и груши, а сверху засыпаем их крамблом. Ставим десерт в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует подавать яблочно-грушевый крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

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