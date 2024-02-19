Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить нежный перекурс с лавашом. Этот сырно-кефирный пирог "Гармошка" идеально подойдет для завтрака или перекуса. Он легко переносится и хранится, поэтому подходит для путешествий, пикников или упаковки в школьную сумку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Лаваш - 300 г
- Сыр 9% - 300 г
- Кефир - 700 г
- Яйца - 5 шт
- Сливочное масло - 40 г
- Орегано - 1 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
Инструкции:
Нарежьте лаваш по ширине формы. Сложите его в форму так, чтобы он покрыл дно и боковые стенки, образуя "гармошку". Закрепите лаваш стаканом, чтобы он не разъехался, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для заливки смешайте кефир, творог, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо взбейте до однородности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полейте заливку на лаваш так, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 45 минут или до золотистого цвета.
После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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