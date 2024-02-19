Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась, как приготовить ленивый пирог на кефире.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить нежный перекурс с лавашом. Этот сырно-кефирный пирог "Гармошка" идеально подойдет для завтрака или перекуса. Он легко переносится и хранится, поэтому подходит для путешествий, пикников или упаковки в школьную сумку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Лаваш - 300 г

Сыр 9% - 300 г

Кефир - 700 г

Яйца - 5 шт

Сливочное масло - 40 г

Орегано - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Инструкции:

Нарежьте лаваш по ширине формы. Сложите его в форму так, чтобы он покрыл дно и боковые стенки, образуя "гармошку". Закрепите лаваш стаканом, чтобы он не разъехался, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для заливки смешайте кефир, творог, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо взбейте до однородности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полейте заливку на лаваш так, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 45 минут или до золотистого цвета.

После приготовления дайте пирогу немного остыть перед подачей, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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