Народный праздник 16 февраля известен под названием Памфил.
Праздник 16 февраля по старому стилю - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Издавна наши предки 16 февраля утром смотреть в каком состоянии инвентарь лошадиных доспехов, упряжек и повозок и при необходимости ремонтировали их.
Также рано утром было принять молиться в этот день и проводить его дома с семьей.
Важно как можно больше времени провести именно с самыми родными людьми - тогда вас будет ждать счастья и семейное благополучие.
Люди молятся святым в этот день для того, чтобы новорожденный ребенок был здоров, ведь эти святые оберегают младенцев.
Существуют запреты 16 февраля, в частности, в этот день категорически нельзя ругаться, потому что долго не сможете помириться.
Также по народным приметам в этот день не следует одалживать деньги, шить и вязать.
16 февраля наши предки старались не выливать на снег грязную воду и не выбрасывать мусор.
Также верили, что в ином случае будут жить в бедности и несчастьях.
Было запрещено рубить деревья 16 февраля, потому что за это придется расплачиваться большим количеством проблем.
Источник: Униан.
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