Народный праздник 16 февраля известен под названием Памфил.

Праздник 16 февраля по старому стилю - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Издавна наши предки 16 февраля утром смотреть в каком состоянии инвентарь лошадиных доспехов, упряжек и повозок и при необходимости ремонтировали их.

Также рано утром было принять молиться в этот день и проводить его дома с семьей.

Важно как можно больше времени провести именно с самыми родными людьми - тогда вас будет ждать счастья и семейное благополучие.

Люди молятся святым в этот день для того, чтобы новорожденный ребенок был здоров, ведь эти святые оберегают младенцев.

Существуют запреты 16 февраля, в частности, в этот день категорически нельзя ругаться, потому что долго не сможете помириться.

Также по народным приметам в этот день не следует одалживать деньги, шить и вязать.

16 февраля наши предки старались не выливать на снег грязную воду и не выбрасывать мусор.

Также верили, что в ином случае будут жить в бедности и несчастьях.

Было запрещено рубить деревья 16 февраля, потому что за это придется расплачиваться большим количеством проблем.

Источник: Униан.

Последние новости Украины:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Митрополит Епифаний обнародовал важное обращение.

Переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.