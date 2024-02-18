Звезда «Женского квартала» Татьяна Песик показала блюда для похудения и рассказала о своих результатах.

Так, Песик призналась, что она довольна.

«У меня уже есть первые результаты, мне так приятно, я так рада – 1.100 грамм», - сообщила актриса.

Звезда "Женского квартала" также показала некоторые свои блюда. Это омлет с грибочками и сыром в лаваше.

«Жарила без масла», – рассказала Татьяна Песик.

Также звезда «Женского квартала» употребляет много овощей. В частности, рукколу, запеченную тыкву и свеклу.

"Без соли", - уточнила актриса.

Кроме того, в меню Татьяны Песик есть немножко сыра Фета.

Раньше актриса "Женского квартала" поделилась рецептом салата, в котором очень мало калорий.

«Витаминный салат из красной капусты. Кто-то ее называет фиолетовой. К гречке», - рассказывала Татьяна Песик.

Ход приготовления элементарный – капусту порубить или натереть. К ней натираем морковь и половинку яблока. Дальше, кто любит и хочет – добавляем лук.

Заправлять этот витаминный салат из капусты можно оливковым маслом или подсолнечным.

К маслу звезда «Женского квартала» советовала добавить немного горчицы в зернах и бальзамического соуса.

Диетический салат с капустой.

«Далее чеснок. Вы можете и без - тут уж, как вы любите», - комментировала ход приготовления диетического салата актриса.

Салат из капусты солим, по желанию добавляем орешки и можно подавать на стол.

Последние новости Украины:

Звезда "Женского квартала" дала рецепт из трех ингредиентов.

Ешь и худеешь: Татьяна Песик поделилась рецептом любимого салата.

Салат, которым можно наесться – актриса "Женского квартала" рассказала улетный рецепт.