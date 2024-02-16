Актриса, телеведущая и хозяйка Ольга Сумская поделилась рецептом ароматных дерунов, но немного необычных.

Ольга Сумская любит домашнюю кухню, знает множество рецептов как праздничных, так и повседневных. Блюд, от которых никто не откажется.

И одно из таких блюд – деруны. Но не обычные картофельные, а с кабачками.

Для приготовления картофельно-кабачковых дерунов понадобятся такие ингредиенты: кабачки - 2 шт, картофель - 1-2 шт, лук - 1 шт, мука - 2 ст.л, яйцо - 1 шт, сливки - 30 мл, укроп - по вкусу, растительное масло – по вкусу, сметана – для подачи, соль и перец по вкусу.

Натираем лук на крупной терке. Картофель и кабачки натираем на мелкую терку.

«Если вы сначала потерли лук, а затем картофель, наша смесь не потемнеет. Это и есть секрет светлых и красивых дерунов», - отметила Ольга Сумская в эфире программы "Вкус дня".

Актриса перемешала овощную смесь и добавила к ней измельченный укроп.

Добавляем в смесь муку, яйцо и сливки, а также соль и перец.

Разогреваем сковороду и наливаем масло.

«Выкладываем на сковороду наши овощные деруны. Жарим с обеих сторон», - рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления дерунов.

Подаем со сметаной и веточкой укропа.

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