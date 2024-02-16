Мобилизация в Украине продолжается, Кабмин разрешил ТЦК во время военного времени работать круглосуточно.

Некоторые украинцы раздумывают в сети, может ли такое разрешение предоставить полномочия ТЦК ходить ночью по домам или задерживать нарушителей комендантского часа во время мобилизации в Украине.

"Что касается нашей работы, то еще с 2014 все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы, то есть 24/7. А во время действия военного положения - тем более", - говорят в одном из областных ТЦК.

В военкомате также добавили, что до сих пор не понимают, что именно принял и разрешил делать работникам ТЦК круглосуточно, потому что нарушителями комендантского часа занимается полиция.

"Если же так случится, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать дверь. Без определения следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение лицо вправе никого не пускать", - добавил адвокат, сообщив, что то же касается частного двора.

В комментариях украинцы поделились мнениями по ситуации, которая сложилась с мобилизацией в Украине:

"...Если уж говорить о ТЦК, тогда там должны сидеть оставшиеся без ног люди и не могут воевать а 2-х метровых быков которые там сидят отправить на** на фронт",

"Интересно, сколько денег будут платить этим "ночным гостям"...",

"Нет уже никаких военкоматов, есть тцк, которые не имеют никакой законодательной базы, а действуют только на основе постановлений и распоряжений...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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