Рішення про перехід призовника до військовозобов'язаного ухвалює військова комісія. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу. Крім цього, у ТЦК пояснили, кого не можуть мобілізувати до 27 років.

Він пояснив, що в Україні військовозобов'язаних до 27 років не можуть мобілізувати, через те, що чоловіків до цього віку немає у реєстрах військового обліку. Згідно з висловленням Істоміна, на військовий облік беруть чоловіків від 27 років. Це рішення приймається призовною комісією.

"Чоловіки віком від 27 років повинні з'явитися до ТЦК. Там формується медична комісія, яка визначає, чи відповідає чоловік вимогам для проходження служби за станом його здоров'я. Якщо ВЛК вирішує, що він придатний до військової служби, то його включають до списку військовозобов'язаних", - зазначено в оголошенні.

Отже, згідно з чинним законодавством, лише з 27 років чоловік може бути мобілізований.

"Згідно з контрактом він може бути призваний раніше, починаючи з 21 року. Однак лише з 27 років він стає частиною військового обліку, звідки проводять мобілізацію. До цього моменту його не можуть призвати за мобілізацією, оскільки він не зареєстрований в цьому обліку", - підкреслив Істомін.

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