"Истомин рассказал, что 17-летние украинцы должны стоять на воинском учете призывников, однако мобилизации такие граждане не подлежат."

Решение о переходе призывника к военнообязанному принимает военная комиссия. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга. Кроме того, в ТЦК объяснили, кого не могут мобилизовать до 27 лет.

Он пояснил, что в Украине военнообязанных до 27 лет не могут мобилизовать, потому что мужчин до этого возраста нет в реестрах военного учета. Согласно словам Истомина, на военный учет принимают мужчин от 27 лет. Это решение принимается призывной комиссией.

"Мужчины от 27 лет должны явиться в ТЦК. Там формируется медицинская комиссия, которая определяет, отвечает ли мужчина требованиям для прохождения службы по состоянию его здоровья. Если ВЛК решает, что он пригоден к военной службе, то его включают в списке военнообязанных", - отмечено в объявлении.

Следовательно, согласно действующему законодательству, только с 27 лет мужчина может быть мобилизован.

"Согласно контракту он может быть призван ранее, начиная с 21 года. Однако только с 27 лет он становится частью военного учета, откуда производят мобилизацию. До этого момента его не могут призвать за мобилизацией, поскольку он не зарегистрирован в этом учете", - подчеркнул Истомин.

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