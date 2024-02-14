Народный праздник 15 февраля называют Онисим-овчарник, перелом зимы, встреча зимы с весной.
В этот народный праздник 15 февраля наши предки особенно заботились об овечках - их баловали едой, убирали в хлеву и убирали лишнюю гриву.
На Онисима раньше было принято накрывать щедрый стол и звали в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении.
Близких нужно было от души угостить и дать гостинцев с собой - дабы самим жить в достатке.
Также был еще один обычай в народный праздник 15 февраля - покупка и проращивание семян, так, посевной материал ставили на улице, дабы закалить на морозе.
Народные приметы и традиции на 15 февраля:
Среди наших предков были различные интересные приметы, связанные с погодой в этот день.
Кроме того, раньше день 15 февраля называли переломным днем и считали, что в эту дату зима переходит в весну.
Раньше было принято смотреть, какой сегодня день - какая погода, такой будет сентябрь.
Если много воды на дорогах и снег почти растаял — ждите хороший сенокос в этом году.
На небе 15 февраля много звезд — ждите приплод здоровых и сильных ягнят.
Именины в этот день по церковному календарю отмечают Алексей, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Пётр, София.
Источник: Униан.
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