Православный праздник 15 февраля по новому стилю - день памяти апостола от 70 Онисима.

Народный праздник 15 февраля называют Онисим-овчарник, перелом зимы, встреча зимы с весной.

В этот народный праздник 15 февраля наши предки особенно заботились об овечках - их баловали едой, убирали в хлеву и убирали лишнюю гриву.

На Онисима раньше было принято накрывать щедрый стол и звали в гости родственников или друзей, которые были в трудном материальном положении.

Близких нужно было от души угостить и дать гостинцев с собой - дабы самим жить в достатке.

Также был еще один обычай в народный праздник 15 февраля - покупка и проращивание семян, так, посевной материал ставили на улице, дабы закалить на морозе.

Народные приметы и традиции на 15 февраля:

Среди наших предков были различные интересные приметы, связанные с погодой в этот день.

Кроме того, раньше день 15 февраля называли переломным днем и считали, что в эту дату зима переходит в весну.

Раньше было принято смотреть, какой сегодня день - какая погода, такой будет сентябрь.

Если много воды на дорогах и снег почти растаял — ждите хороший сенокос в этом году.

На небе 15 февраля много звезд — ждите приплод здоровых и сильных ягнят.

Именины в этот день по церковному календарю отмечают Алексей, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Пётр, София.

Источник: Униан.

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