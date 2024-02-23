После начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины многие нардепы исчезли из поля зрения, в частности Надежда Савченко, Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

С началом полномасштабного вторжения многие политики исчезли из медийного пространства. В частности, украинцы перестали слышать о Надежде Савченко, лидере партии Всеукраинского объединения "Свобода" Олеге Тягнибоке и Дмитрии Яроше. Однако, Фабрика новостей, рассказывает , где же эти политики сейчас.

В октябре 2034 года заместитель председателя партии "Свобода" Андрей Ильенко в интервью Украинской правде сообщил место нахождения своего коллеги.

"Олег Тягнибок с первых дней находится в составе ВСУ(кстати, как и его брат). Он находится в структурах, занимающихся организацией сил сопротивления. В любом случае он вовлечен во все эти процессы. Кстати, его сын тоже служит" (в Национальной гвардии)", – говорит он.

То же можно сказать о Надежде Савченко. С первых дней полномасштабного вторжения она служит в Вооруженных Силах Украины. Однако не афиширует, чем занимается и где именно находится.

Поскольку украинцы сильно интересовались лицом Савченко, она записала для них видео в Тик-ток:

"Читаю комментарии, где люди спрашивают, почему я не показываю, как воюю. Если я буду показывать как я воюю – первая мишень автоматически становлюсь я, вторая – люди возле меня".

Что касается политика и основателя Правого сектора Дмитрия Яроша, то он также защищает Украину. Ярош возглавляет украинскую добровольческую армию, которую создал самостоятельно в 2015 году. Его, как и коллегу Савченко, тоже время от времени можно увидеть в соцсетях.

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