Блокировка счетов украинцев на основании финмониторинга все чаще обсуждается в сети.

Однако, одвокат Тарас Никифорчук сообщил детали возможных причин блокировки счетов клиентов ПриватБанка, Монобанка, Ощадбанка, в частности, за рубежом.

"Тот абсурд, который мне рассказывали: люди кому-то перевели 200 или 300 евро из Европы, они выкатывают список каких-то вопросов, запросов вплоть до того, где живёт тот человек, где он работает и сколько зарабатывает в месяц, который Вам перевёл 300 евро в Украину чтобы вы здесь не умерли с голода...", - рассказывает адвокат, что нужно знать клиентам ПриватБанка, Монобанка, Ощадбанка.

Кроме того, говорит адвокат, представители банковских учреждений сообщают своим клиентам, чтобы не терять связь с Родиной, находясь в Европе - можно открыть приложение, виртуальные карточки и прочее.

"Можно ж в телефоне NFC установить и ходить, платить там что-то переводить, рассчитываться - человек это делает. Проходит верификацию онлайн и он получает себе это приложение, заходят туда деньги и банк блокирует все. В приложение зайти нельзя, в Украину дозвониться невозможно, идите пишите в какой-то там чат", - сообщил Никифорчук.

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