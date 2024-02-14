Жена ведущего популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григория Решетника поделилась рецептом быстрого и вкусного ужина на всю семью.

Кристина Решетник регулярно делится с украинцами простыми и проверенными рецептами блюд, которыми она балует своего звездного мужа и трех сыновей.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Григория Решетника показала, как приготовить невероятно вкусную пасту с курицей в сливочном соусе.

"Не знаю как вы, а я от вкусной пасты никогда не откажусь, даже ночью 😂 А если серьезно, делюсь очень простым рецептом, который часто выручает меня дома, когда надо быстро и главное вкусно что-то приготовить 🙈", – подчеркнула Кристина Решетник.

Для этого рецепта Кристина Решетник берет следующие ингредиенты:

паста (спагетти) - 250 г

куриное филе – 300 г

луковица – 1 шт.

масло сливочное – 70 г

сливки – 70 мл

зелень для подачи

сыр пармезан – 50 г

мука пшеничная – 1 ч. л. без горки

соль и специи (паприка, мускатный орех, черный молотый перец) - по вкусу

На разогретой сковороде Кристина Решетник растапливает кусочек сливочного масла и обжаривает на нем мелко нарезанный лук, а затем добавляет куриное филе, нарезанное кубиками, соль и специи.

Когда курица немного обжарится, добавляем в сковороду тертый сыр, сливки и перемешиваем. Для загущения соуса можно добавить немного муки. В конце выкладываем в сковороду к курице с соусом отваренные аль денте спагетти и прогреваем их.

Готовую пасту посыпаем тертым пармезаном и украшаем веточками зелени.

"Приятного аппетита 🍝 Но осторожно, такая вкуснятина может вызвать зависимость)", - добавила Кристина Решетник.

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