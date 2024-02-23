Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность принятия решительных мер по сокращению процента наличных. Одной из таких мер является увеличение использования банковских карточек, чтобы уменьшить количество наличных денег в обращении. Виталий Шапран, финансовый аналитик, объяснил важность этого шага и возможные пути его реализации.

В Украине высокая зависимость от наличных - это проблема, продолжающаяся уже на протяжении многих лет, в частности, наличность составляет значительную часть ВВП - от 40% до 50%. По мнению Шапрана, это создает нежелательные условия для развития теневой экономики и усложняет ситуацию для официального сектора. Шапран предлагает снизить процент наличных денег в обращении до уровня 10-20%, подобно странам Скандинавии, где этот показатель намного ниже. Однако достижение этой цели требует больших усилий.

НБУ учитывает возможность установления ограничений на карточные трансакции и лимитов на снятие наличных через банкоматы с целью усложнения условий для теневого сектора и уменьшения расходов на обработку наличных. По словам Шапрана, война заставила людей пересмотреть свои привычки, и все чаще они предпочитают безналичные операции через карточки, учитывая их удобство и безопасность. Однако полный отказ от наличных денег может быть недостижим в военных условиях, особенно в зонах конфликта, где банки должны брать на себя дополнительные риски для обеспечения обслуживания населения.

Поскольку переход к безналичному обществу нуждается в осторожном подходе, НБУ планирует внедрять изменения постепенно и обдуманно.

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