Украинские женщины поделились последними сообщениями, которые отправляли своим любимым, родным и близким, погибшим от войны.

Четко происходило сходство в ответах на эти потери – практически идентичные сообщения появлялись снова и снова. Женщины в комментариях поддерживали друг друга, а их рассказы быстро распространились по сети.

Первой такую ​​инициативу начала Мелания Подоляк – девушка военного пилота Андрея Пильщикова, известного под позывным "Джус", погибшим в конце августа 2023 года в авиакатастрофе.

"Реакция у всех одинакова от первого момента. Вот почему важно говорить и делиться своей болью. В такие моменты ты понимаешь, что твоя реакция была нормальной, и ты не сошла с ума", - написала она.

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