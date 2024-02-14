Раненый воин ВСУ стоит в переходе, чтобы собрать деньги на лекарства и еду.

61-летний Виталий Лашевич пережил ранения на войне, но теперь вынужден просить подаяние в переходе, чтобы иметь возможность купить лекарства, продукты и оплатить коммунальные услуги. Об этом сообщает ТСН.

Виталий защищал государство, служа в 205-м батальоне Теробороны Украины. Он участвовал в боях за Киевщину, боролся за Северодонецк, Соледарь и Бахмут, прошел опыт минометчика в Лимане, где и был ранен в руки.

Несмотря на все достижения и государственные награды, ВЛК списала военного по возрасту и состоянию здоровья, а также указала, что его заболевания связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины". Поэтому он отстаивает свои права, желая работать, но не имея такой возможности. После ранения воин не может поднять руки, имеет проблемы с позвоночником и опухоль в голове.

Сегодня, ввиду обстоятельств, Виталий Лашевич должен просить милостыню в переходе. Ведь только это дает ему возможность, по крайней мере, оплатить коммунальные услуги.

Небезразличные украинцы могут поддержать защитника:

Номер карты Виталия: 4149 4993 9624 5043

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