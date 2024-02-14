Певица Оля Полякова знает много рецептов вкусных блюд, угощающих своих детей, мужа и друзей.

Оля Полякова, когда есть время, не только готовит, но и делится рецептами со своими подписчиками, пишет Politeka.net.

В этот раз Оля Поялкова рассказала все секреты своих аппетитных равиоли.

Равиоли – один из видов пасты, которые готовят в национальной кухне Италии.

«Вы хотели рецепт моих магических равиоли! Держите! Обязательно приготовьте этот праздник», - прокомментировала Оля Полякова на своей странице в Инстаграм, демонстрируя процесс приготовления равиоли.

По словам Поляковой, чтобы сделать равиоли, необходимо замесить тесто из твердых сортов пшеницы.

В муку вбиваем яйца и замешиваем очень крутое тесто. Затем оставляем тесто в пакете «на отдых» на час.

Готовим начинку для равиоли. Для этого понадобятся шпинат, сыры рикотта, пармезан и пекорино романо, шалфей и чабрец.

Прогреваем на сковороде с маслом чабрец, добавляем порезанный чеснок, измельченный лук и обжариваем.

Когда шалфей и чабрец отдали свой аромат, убираем их из сковороды.

«В лук с чесноком добавляем шпинат. Обязательно добавляйте мускатный орех – это раскрывает шпинат», - рассказала Полякова о ходе приготовления блюда.

Тесто раскатываем.

«Обязательно проводим сборку трижды. Чтобы тесто было однородным и вкусным», - рассказала Полякова.

Тесто необходимо раскатать до очень тонкого слоя – оно должно быть буквально один миллиметр.

Делаем начинку – отцеживаем шпинат и добавляем его в сыр рикотто. Добавляем потертые сыры пармезан и Пекорино Романо.

«Все это пробиваем в блендере», – рассказала Полякова.

Берем кондитерский мешок и кладем в него начинку. Распределяем начинку на тесте.

«Обязательно смачиваем края теста, там, где мы будем склеивать, водичкой. Накрываем вторым слоем теста. Выпускаем весь воздух, хорошо слепляя слои теста между собой, чтобы начинка не вылезла», - пояснила Полякова.

Далее Оля Полякова фигурным ножом порезала тесто начинкой на идеальные равиоли.

Прогреваем на оливковом масле и сливочном масле шалфей, тимьян и чеснок. Делаем соус для равиоли.

«Это будет очень и очень душистая смесь», – подчеркнула Оля Полякова.

Пришло время варить равиоли – буквально 2-3 минуты.

«У нас получилось много равиоли, потому что они съедаются за одну секунду», – рассказала Полякова, выкладывая блюдо на большую тарелку и поливая равиоли соусом и украшая шалфеем.

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